Apagón masivo de Edesur: cuándo vuelve la luz en la Ciudad Los usuarios de gran parte de Ciudad de Buenos Aires se vieron afectados por la explosión de un transformador que provocó un incendio en Parque Centenario. Los barrios más perjudicados son Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal. Por Agregar C5N en









Apagón masivo en CABA. Pexels

Más de 100 mil usuarios se vieron perjudicados por un apagón masivo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) producto de una explosión de un transformador que provocó un incendio en la subestación de Parque Centenario. El servicio está normalizándose de a poco.

El hecho se dio exactamente a las 3:15 de la madrugada y generó los cortes. Ocurrió en la subestación ubicada en la intersección de Ramos Mejía y Antonio Machado. El fuego ya fue apagado por los Bomberos.

Los barrios más perjudicados son Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal. Según los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el pico se dio cerca de las 4:35 con más de 110 mil afectados de Edesur y más de 600 con Edenor.

Desde las 6:30 se empezó a normalizar el servicio de manera paulatina, pero no dieron detalles exactos de cuándo podría volver el suministro eléctrico en su totalidad. Sin embargo, con el correr de los minutos cada vez más usuarios vuelven a tener servicio.

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El suministro al resto de los usuarios se restablecerá en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) May 22, 2026 "Tras maniobras realizadas por nuestros equipos técnicos, ya se recuperó el servicio para más del 70% de los clientes inicialmente afectados. El suministro al resto de los usuarios se restablecerá en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas", informó Edesur.