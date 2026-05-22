22 de mayo de 2026 Inicio
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¿Vuelven las lluvias? El anticiclón avanza sobre Buenos Aires y rige una alerta por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por bajas temperaturas para varias localidades de Argentina. De cara al fin de semana XXL, las máximas no romperán la barrera de los 18 grados y la mínima descenderá hasta los 5 grados.

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El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para varias localidades de Argentina. En paralelo un sistema de altas presiones avanza sobre el país y genera una mañana muy fría para Buenos Aires, con una mínima cerca de los 5 grados. Se espera que en los próximos días las condiciones meteorológicas mejoren y poco a poco las temperaturas recuperen los dos dígitos.

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El SMN informó que las provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán están bajo alerta por temperaturas extremas.

En Corrientes, las principales localidades afectadas son Monte Caseros, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, y San Luis del Palmar.

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Mientras que en Chaco son Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, Presidencia de la Plaza, San Lorenzo, Quitilipi, Sargento Cabral, Tapenagá, 25 de Mayo, Maipú y Almirante Brown.

Por último, en Santiago del Estero las zonas de Alberdi, Copo y Moreno están bajo alerta, al igual que toda la provincia de Tucumán.

¿Vuelven las lluvias para el finde XXL? El pronóstico extendido para CABA

La jornada del viernes en CABA estará dominada por la nubosidad, presentándose mayormente cubierta durante la mañana, la tarde y la noche. Las temperaturas van a exigir sacar el abrigo pesado: se espera una mínima de apenas 5° y una máxima que no superará los 13°. Respecto a las precipitaciones, hay una probabilidad muy baja de lloviznas aisladas (entre un 0% y 10%) durante la primera mitad de la mañana, disipándose por completo (0%) de cara a la tarde y la noche.

CABA 22-5-26

Para el sábado 23, el panorama empieza a cambiar sutilmente. El frío de la mañana no será tan hostil, con una mínima de 10°, mientras que por la tarde el termómetro registrará un leve alivio alcanzando los 15°. Si bien la mañana comenzará bastante gris, hacia el mediodía y la tarde el sol logrará filtrarse entre las nubes, ofreciendo intervalos parcialmente nublados antes de que la nubosidad vuelva a espesarse por la noche.

El domingo 24 consolidará esta tendencia de estabilidad. Se espera una jornada con nubosidad variable (cielo parcialmente nublado tanto en la primera como en la segunda mitad del día), una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°.

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