24 de marzo de 2026 Inicio
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Agustín Giay fue convocado por Lionel Scaloni para sumarse a la Selección argentina en reemplazo de Gonzalo Montiel

El lateral derecho del Palmeiras se suma a la Scaloneta de cara a la doble fecha de amistosos frente a Mauritania y Zambia.

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Con 22 años tendrá su primera oportunidad en la Selección mayor. 

Con 22 años tendrá su primera oportunidad en la Selección mayor. 

La Selección argentina convocó a Agustín Giay a sumarse a los amistosos frente a Mauritania y Zambia. El DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, tomó la decisión después de ques se confirmó que Gonzalo Montiel quedó desafectado del seleccionado.

Lautaro Martínez señaló a los candidatos rumbo al Mundial 2026.
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Mediante un posteo en la red social x la Selección argentina afirmó que "el futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos".

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Giay comenzó su carrera en San Lorenzo, luego fue vendido al Palmeiras de Brasil. Con tan solo 22 años, esta es su primera oportunidad de llevar puesta la camiseta celeste y blanca en la selección Mayor de cara a los partidos amistosos que disputará la Scaloneta el 27 y 31 de marzo. Con la Sub-20 Agustín Giay disputó el Mundial en 2023 que se realizó en Argentina.

A esto se le suma Leonardo Balerdi fue marginado de la convocatoria de Lionel Scaloni, debido a que se lesionó durante la derrota 2-1 de Olympique de Marsella con Lille el domingo por la liga de Francia. Por esta situación, el entrenador citó a Lucas Martínez Quarta, quien fue el capitán de River en los últimos partidos del Millonario e integró los planteles campeones de américa con Argentina en 2021 y 2024.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, Adidas presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial 2026 y los precios se adecúan a cada versión de la misma. Lionel Messi fue protagonista de la campaña y tiene una camiseta a la venta.

La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.

En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.

También hay una versión alternativa que es con la camiseta manga larga, al igual que la remera de Messi, tendrá un valor de $249.999.

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