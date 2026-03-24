Agustín Giay fue convocado por Lionel Scaloni para sumarse a la Selección argentina en reemplazo de Gonzalo Montiel

La Selección argentina convocó a Agustín Giay a sumarse a los amistosos frente a Mauritania y Zambia. El DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, tomó la decisión después de ques se confirmó que Gonzalo Montiel quedó desafectado del seleccionado.
El lateral derecho del Palmeiras se suma a la Scaloneta de cara a la doble fecha de amistosos frente a Mauritania y Zambia.
La Selección argentina convocó a Agustín Giay a sumarse a los amistosos frente a Mauritania y Zambia. El DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, tomó la decisión después de ques se confirmó que Gonzalo Montiel quedó desafectado del seleccionado.
Mediante un posteo en la red social x la Selección argentina afirmó que "el futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos".
Giay comenzó su carrera en San Lorenzo, luego fue vendido al Palmeiras de Brasil. Con tan solo 22 años, esta es su primera oportunidad de llevar puesta la camiseta celeste y blanca en la selección Mayor de cara a los partidos amistosos que disputará la Scaloneta el 27 y 31 de marzo. Con la Sub-20 Agustín Giay disputó el Mundial en 2023 que se realizó en Argentina.
Durante el día de ayer la albiceleste expuso que Montiel tampoco jugará los próximos encuentros, ya que sufrió un inconveniente muscular en el triunfo 2-0 de River sobre Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Apertura 2026.
A esto se le suma Leonardo Balerdi fue marginado de la convocatoria de Lionel Scaloni, debido a que se lesionó durante la derrota 2-1 de Olympique de Marsella con Lille el domingo por la liga de Francia. Por esta situación, el entrenador citó a Lucas Martínez Quarta, quien fue el capitán de River en los últimos partidos del Millonario e integró los planteles campeones de américa con Argentina en 2021 y 2024.
A pocos meses del inicio del Mundial 2026, Adidas presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial 2026 y los precios se adecúan a cada versión de la misma. Lionel Messi fue protagonista de la campaña y tiene una camiseta a la venta.
La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.
En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.
También hay una versión alternativa que es con la camiseta manga larga, al igual que la remera de Messi, tendrá un valor de $249.999.