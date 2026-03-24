Lionel Messi ya está en Argentina para disputar los amistosos de la Selección argentina en La Bombonera El capitán llegó a Ezeiza a las 6:45 desde Estados Unidos y se trasladó al predio de Ezeiza, donde se sumará al plantel de Lionel Scaloni. A las 17 tendrá su primera práctica a puertas cerradas de cara a los choques ante Mauritania y Zambia. Por + Seguir en







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El futbolista Lionel Messi llegó al Aeropuerto de Ezeiza a las 06:45 y se trasladó hacia el predio donde el equipo de Lionel Scaloni llevará adelante una práctica a puertas cerradas para prepararse para los amistosos frente a Mauritania, que será en la Bombonera, y ante Zambia, en el mismo escenario.

El rosarino volvió a la Argentina tras alcanzar un nuevo hito en su carrera al llegar a los 900 goles. Además, llega luego de marcar en la victoria de Inter Miami por 3-2 frente a New York City FC en la quinta jornada de la Major League Soccer.

El capitán argentino también estaría presente en el encuentro en el que la Selección argentina se medirá ante Zambia national football team el martes 31 de marzo, en lo que será el último partido en el país antes del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Messi se suma al grupo de futbolistas que arribaron el lunes, entre ellos Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli.

La Selección jugará el viernes a las 20:15 ante Mauritania national football team en La Bombonera, y volverá a presentarse en el mismo estadio el martes 31 de marzo frente a Zambia.