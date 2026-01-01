Agenda deportiva 2026: Mundial de fútbol, Finalíssima, Fórmula 1, Copas del Mundo de hockey y los Juegos Olímpicos de invierno La Selección argentina que lidera Lionel Messi afrontará el evento más importante del planeta en Estados Unidos, Canadá y México. Antes, en marzo, se jugará la esperada final con el campeón de la Eurocopa, España. Además, Colapinto afrontará la temporada de la F1, Las Leonas y Los Leones jugarán el campeonato del mundo en Países Bajos-Bélgica, y habrá una edición de los JJOO invernales en Milán. Por Fabián Rodríguez + Seguir en







Los grandes eventos deportivos del 2026.

2026, año de Mundial de fútbol. Un gran argumento que eleva a la temporada a un nivel superior de las anteriores. El máximo evento deportivo del planeta tendrá lugar, por primera vez, en una sede tripartita: Estados Unidos, Canadá y México. Allí, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, la Selección argentina que lidera Lionel Messi y dirige Lionel Scaloni defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

El menú 2026 contempla acción superlativa desde la entrada del año: el viernes 27 de marzo, en Doha -capital qatarí-, se disputará la Finalíssima. El equipo campeón del mundo y bicampeón de la Copa América se enfrentará con el ganador de la Eurocopa, España, liderado por la joven estrella Lamine Yamal. ¡Un partido imperdible! Por eso, el elenco argentino, que se quedó con la primera edición en 2022, tras vencer 3-0 a Italia en el mítico estadio Wembley de Londres, buscará un nuevo trofeo y exponer un rendimiento óptimo de cara a la Copa del Mundo.

Argentina España El choque más esperado: Argentina y España por la Finalíssima 2026 en Qatar. En esa misma época, a fines del tercer mes, se definirán los seis cupos restantes de la grilla extra large de 48 seleccionados que participarán del torneo. Por un lado se jugarán los repechajes de Europa, que dejarán cuatro lugares, y tiene como principal atracción la presencia de Italia, ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, en territorio azteca se llevará a cabo la repesca intercontinental, que tendrá dos pasajes en juego entre Bolivia, Jamaica, Irak, República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

El almanaque del año entrante tiene remarcado, por lo menos, tres fechas: la Selección argentina, que encabeza el grupo J, debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas, luego viajará a Dallas para enfrentarse a Austria y Jordania el lunes 22 y el sábado 27, respectivamente. A tener en cuenta: la final del Mundial está pautada para el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. La ilusión argentina por el bicampeonato está en marcha y habrá miles de fanáticos que viajarán hacia América del Norte.

Grupos Mundial 2026 Por fuera del cronograma mundialista, el fútbol a lo largo del año brindará las habituales competencias: torneos de Primera División (el Apertura comenzará el viernes 23 de enero), la Copa Libertadores (inicia el martes 3 de febrero), la Copa Sudamericana (el 3 de marzo), la Recopa, en la que Lanús enfrentará a Flamengo, tendrá ambos enfrentamientos durante el segundo mes del año. Además, se jugará la Copa Argentina. Mientras que en Europa, con presencia de jugadores argentinos, estará la Champions League (la final será el 30 de mayo en Budapest), la Europa League y la Conference.