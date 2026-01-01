Agenda deportiva 2026: Mundial de fútbol, Finalíssima, Fórmula 1, Copas del Mundo de hockey y los Juegos Olímpicos de invierno
La Selección argentina que lidera Lionel Messi afrontará el evento más importante del planeta en Estados Unidos, Canadá y México. Antes, en marzo, se jugará la esperada final con el campeón de la Eurocopa, España. Además, Colapinto afrontará la temporada de la F1, Las Leonas y Los Leones jugarán el campeonato del mundo en Países Bajos-Bélgica, y habrá una edición de los JJOO invernales en Milán.
2026, año de Mundial de fútbol. Un gran argumento que eleva a la temporada a un nivel superior de las anteriores. El máximo evento deportivo del planeta tendrá lugar, por primera vez, en una sede tripartita:Estados Unidos, Canadá y México. Allí, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, la Selección argentina que lidera Lionel Messi y dirige Lionel Scaloni defenderá el título obtenido en Qatar 2022.
El menú 2026 contempla acción superlativa desde la entrada del año: el viernes 27 de marzo, en Doha -capital qatarí-, se disputará la Finalíssima. El equipo campeón del mundo y bicampeón de la Copa América se enfrentará con el ganador de la Eurocopa, España, liderado por la joven estrella Lamine Yamal. ¡Un partido imperdible! Por eso, el elenco argentino, que se quedó con la primera edición en 2022, tras vencer 3-0 a Italia en el mítico estadio Wembley de Londres, buscará un nuevo trofeo y exponer un rendimiento óptimo de cara a la Copa del Mundo.
En esa misma época, a fines del tercer mes, se definirán los seis cupos restantesde la grilla extra large de 48 seleccionados que participarán del torneo. Por un lado se jugarán los repechajes de Europa, que dejarán cuatro lugares, y tiene como principal atracción la presencia de Italia, ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, en territorio azteca se llevará a cabo la repesca intercontinental, que tendrá dos pasajes en juego entre Bolivia, Jamaica, Irak, República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Surinam.
El almanaque del año entrante tiene remarcado, por lo menos, tres fechas: la Selección argentina, que encabeza el grupo J, debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas, luego viajará a Dallas para enfrentarse a Austria y Jordania el lunes 22 y el sábado 27, respectivamente. A tener en cuenta: la final del Mundial está pautada para el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. La ilusión argentina por el bicampeonato está en marcha y habrá miles de fanáticos que viajarán hacia América del Norte.
Por fuera del cronograma mundialista, el fútbol a lo largo del año brindará las habituales competencias: torneos de Primera División (el Apertura comenzará el viernes 23 de enero), la Copa Libertadores (inicia el martes 3 de febrero), la Copa Sudamericana (el 3 de marzo), la Recopa, en la que Lanús enfrentará a Flamengo, tendrá ambos enfrentamientos durante el segundo mes del año. Además, se jugará la Copa Argentina. Mientras que en Europa, con presencia de jugadores argentinos, estará la Champions League (la final será el 30 de mayo en Budapest), la Europa League y la Conference.
Un capítulo especial tendrá la Fórmula 1. Más allá del nuevo reglamento, la gran expectativa estará en Franco Colapinto, quien por primera vez comenzará una temporada de la máxima categoría del automovilismo. Con 27 carreras en su haber, de las cuales 9 fueron en Williams en 2024 y 18 en Alpine en 2025, el oriundo de Pilar buscará consolidarse en la F1 con la escudería francesa. La luz verde llegará el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park de Melbourne.
Otra gran atracción del 2026 serán los mundiales de hockey sobre césped. Las Leonas y Los Leones, habituales protagonistas principales, buscarán llegar, por lo menos, al podio. Ambas competencias se jugarán en paralelo en las sedes de Países Bajos y Bélgica entre el 15 y 30 de agosto. El equipo femenino dirigido por Fernando Ferrara viene de ser subcampeón del mundo en 2022y ganador de la medalla de bronce en los Juegos de París 2024. Mientras que el conjunto masculino, entrenado por Lucas Rey, llegó a cuartos de final en la cita olímpica y buscará volver a los primeros planos.
Por otra parte, a partir del 6 de febrero, se disputarán los Juegos Olímpicos de invierno en Milán. A lo largo de dos semanas, 3.500 atletas de 93 países competirán en 16 disciplinas, entre las que se destacan curling, bobsleigh, hockey sobre hielo, patinaje artístico, salto de esquí, skeleton, snowboard, esquí acrobático y alpino. Además, desde el 12 de septiembre, en Santa Fe se llevarán adelante los Juegos Suramericanos con más de 4.500 deportistas en las tres sedes: Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela.
Agenda deportiva 2026: los eventos más destacados
ENERO
Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero: Copa Africana de Naciones.
Del 3 al 17: Rally Dakar
18 al 1 de febrero: Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis, en Melbourne.
23: inicio del Torneo Clausura de Primera División.
23 al 1 de febrero: Vuelta a San Juan, competencia de ciclismo.
26 al 30: pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona.
FEBRERO
3: inicio de las fases previas de la Copa Libertadores.
5 de febrero al 14 de marzo: torneo de las Seis Naciones de rugby.
6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán.
7 al 8: primera ronda de clasificación de la Copa Davis.
8: Super Bowl del fútbol americano en Santa Clara, California.
8: Huracán - San Lorenzo, por la fecha 4 (día a confirmar)
9 al 15: ATP 250 de Buenos Aires.
11 al 13: pruebas de pretemporada en Baréin de la Fórmula 1.
15: Gimnasia - Estudiantes de La Plata (fecha a confirmar).
15: Juego de las estrellas de la NBA.
18 y 25: ida y vuelta de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús.
MARZO
1: clásico de Rosario entre Newell's y Central (día a confirmar).
3: inician las fases previas de la Copa Sudamericana.
8: Gran Premio de Australia de la Fórmula 1.
15: Gran Premio de China de la Fórmula 1.
15: clásico de Córdoba entre Belgrano y Talleres (día a confirmar).
20 al 22 – Atletismo en pista cubierta: Campeonato del Mundo en Torun (Polonia).
26 de marzo: Nueva Caledonia-Jamaica en Guadalajara y Bolivia-Surinam en Monterrey por el repechaje intercontinental.
Del 26 al 31 de marzo: repechajes de Europa para el Mundial. Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia (grupo A); Ucrania, Suecia, Polonia y Albania (B); Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo (C); Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda (D).
27: Argentina - España por la Finalíssima 2026 en Doha, Qatar.
29: Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.
31 de marzo: finales de los repechajes intercontinentales: República Democrática del Congo contra el ganador de Nueva Caledonia-Jamaica, mientras que Irak enfrentará al vencedor de Bolivia-Surinam.
ABRIL
5: clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing (día a confirmar).
6 al 12: semana de clasificación para la fase final de la Billie Jean King Cup del tenis femenino.
7 al 9: inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
9 al 12: Masters de Augusta, uno de los torneos majors de golf.
12 : Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1.
18: inicio de los playoffs de la NBA.
19: Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1.
19: Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, por el torneo Apertura.
MAYO
3: Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.
20: final de la Europa League en Estambul
24: Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.
24: 500 millas de Indianápolis de la Indy Car.
24 al 7 de junio: Roland Garros, en París, segundo Grand Slam de la temporada de tenis.
26 al 28: final fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
27: final de la Conference League en Leipzig.
30: final de la Champions League en Budapest.
JUNIO
4: inicio de la final de la NBA.
7: Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.
Del 11 de junio al 19 de julio: Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
14: Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1.
18 al 21: US Open de golf.
28: Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.
29 al 12 de julio: Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada de tenis, en Londres.
JULIO
5: Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.
16 al 19: Abierto Británico de golf.
16 al 25: Campeonato del Mundo de BMX en Brisbane, Australia.
19: final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.
19: Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.
26: Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1.
AGOSTO
15 al 30: Mundiales de hockey sobre césped masculino y femenino en Países Bajos y Bélgica.
23: Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1.
23 al 30: Campeonato del Mundo de remo en Ámsterdam.
30 al 13 de septiembre: US Open, cuarto Grand Slam de la temporada de tenis.
SEPTIEMBRE
6: Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
8: inicio de la fase de liga de la Liga de Campeones.
12 al 26: Juegos Suramericanos en Santa Fe.
13 : Gran Premio de España de la Fórmula 1.
Desde el 14: segunda ronda de clasificación de la Copa Davis.
Desde el 21: fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen.
26: Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1.
OCTUBRE
Del 4 al 10: Campeonato del Mundo de judo en Bakú.
11: Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.
15 al 31: Copa Libertadores femenina.
17 al 25: Campeonato Mundial de gimnasia en Países Bajos.
25: Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.
NOVIEMBRE
1: Gran Premio de México de la Fórmula 1.
8: Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.
15 al 22: Finales de la ATP de tenis.
21: final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia.
21: Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.
Desde el 23: fase final de la Copa Davis.
28: final de la Copa Libertadores en Montevideo, Uruguay.
29: Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.
DICIEMBRE
6: Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1.
A definir: final del torneo Clausura 2026, final del Trofeo de Campeones.