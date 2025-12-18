Messi 2026: de cumplir el sueño de ser campeón en Qatar 2022 al desafío de jugar su sexto Mundial Hace tres años, el capitán de la Albiceleste logró el máximo hito de su carrera en territorio qatarí y consiguió la tercera estrella para la Selección argentina. Ahora, con 38 y a seis meses de la próxima Copa del Mundo, se prepara para romper un nuevo récord y buscar el bicampeonato mundial. Por Fabián Rodríguez + Seguir en







Minutos después de las 10 del miércoles, Lionel Messi llegó a la Argentina junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El avión privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, cercano a la ciudad de Santa Fe, para disfrutar de las Fiestas en Rosario con sus seres queridos. Serán días especiales, que servirán para descansar y acumular energía de cara a lo que viene. Un futuro que, a falta de la confirmación oficial, tiene como gran objetivo el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien”, fue la cuidadosa frase de Messi que brindó en su última aparición pública en ESPN. Un 10 que, a diferencia de lo que realiza en el campo de juego, en los últimos tiempos se tornó muy cauteloso al momento de declarar.

Dentro de sus gambetas discursivas, el rosarino de 38 años dejó algunos rastros de la futura decisión que dará a conocer más pronto que tarde. Si bien eligió utilizar el plural, claramente se incluyó en el : “Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear...”. Por lo pronto, ya tiene la hoja de ruta para la primera ronda: enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el grupo J.

Lionel Messi con la Copa América 15-07-24 Redes sociales La afirmación del 10 devela el hambre de triunfo del plantel que encabeza Lionel Scaloni. Desde la coronación en Qatar, mantuvo su paso ganador: conquistó el bicampeonato de la Copa América en Estados Unidos 2024 y ganó las Eliminatorias sudamericanas con una ventaja considerable. En ambos casos, Messi participó activamente, aunque se ausentó en momentos importantes. Por ejemplo, salió lesionado en la final del torneo continental contra Colombia y no jugó en las grandes victorias frente a Uruguay -1-0 en Montevideo- y Brasil -goleada 4-1 en Buenos Aires-.

Por lo pronto, el rendimiento de la Pulga continúa siendo óptimo, a pesar del inevitable transcurso del tiempo. A principios de mes se coronó campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos con Inter Miami. Así, en su segunda temporada en el club, consiguió el gran objetivo del elenco de Florida, propiedad del empresario Jorge Mas. Y, como bonus, renovó contrato hasta fines de 2028, por lo que habrá Messi en botines -por lo menos- hasta los 40 años.