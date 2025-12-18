18 de diciembre de 2025 Inicio
Messi 2026: de cumplir el sueño de ser campeón en Qatar 2022 al desafío de jugar su sexto Mundial

Hace tres años, el capitán de la Albiceleste logró el máximo hito de su carrera en territorio qatarí y consiguió la tercera estrella para la Selección argentina. Ahora, con 38 y a seis meses de la próxima Copa del Mundo, se prepara para romper un nuevo récord y buscar el bicampeonato mundial.

Fabián Rodríguez
Por
Fabián Rodríguez
Minutos después de las 10 del miércoles, Lionel Messi llegó a la Argentina junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El avión privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, cercano a la ciudad de Santa Fe, para disfrutar de las Fiestas en Rosario con sus seres queridos. Serán días especiales, que servirán para descansar y acumular energía de cara a lo que viene. Un futuro que, a falta de la confirmación oficial, tiene como gran objetivo el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Messi y Nicolás Otamendi jugarán su último Mundial con la Selección argentina
A tres años del título en Qatar 2022: los cambios en la Selección argentina de cara al Mundial 2026

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien”, fue la cuidadosa frase de Messi que brindó en su última aparición pública en ESPN. Un 10 que, a diferencia de lo que realiza en el campo de juego, en los últimos tiempos se tornó muy cauteloso al momento de declarar.

Dentro de sus gambetas discursivas, el rosarino de 38 años dejó algunos rastros de la futura decisión que dará a conocer más pronto que tarde. Si bien eligió utilizar el plural, claramente se incluyó en el : “Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear...”. Por lo pronto, ya tiene la hoja de ruta para la primera ronda: enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el grupo J.

Lionel Messi con la Copa América 15-07-24

La afirmación del 10 devela el hambre de triunfo del plantel que encabeza Lionel Scaloni. Desde la coronación en Qatar, mantuvo su paso ganador: conquistó el bicampeonato de la Copa América en Estados Unidos 2024 y ganó las Eliminatorias sudamericanas con una ventaja considerable. En ambos casos, Messi participó activamente, aunque se ausentó en momentos importantes. Por ejemplo, salió lesionado en la final del torneo continental contra Colombia y no jugó en las grandes victorias frente a Uruguay -1-0 en Montevideo- y Brasil -goleada 4-1 en Buenos Aires-.

Por lo pronto, el rendimiento de la Pulga continúa siendo óptimo, a pesar del inevitable transcurso del tiempo. A principios de mes se coronó campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos con Inter Miami. Así, en su segunda temporada en el club, consiguió el gran objetivo del elenco de Florida, propiedad del empresario Jorge Mas. Y, como bonus, renovó contrato hasta fines de 2028, por lo que habrá Messi en botines -por lo menos- hasta los 40 años.

lionel messi campeon mls

La edad aparece como un obstáculo más que el argentino deberá dejar atrás, como lo hizo con miles de rivales a lo largo de su grandiosa carrera, que comenzó en Barcelona en noviembre de 2003. Una trayectoria que cosechó 47 títulos -récord absoluto-, 116 goles en la Selección -máximo anotador- y la posibilidad de romper una nueva marca: jugar su sexta Copa del Mundo dentro de pocos meses, un valor que sólo podría ser igualado por el portugués Cristiano Ronaldo.

El 24 de junio del año que viene, la Pulga cumplirá 39 años. Será un aniversario especial, ya que si todo sucede como se espera, el festejo será en Dallas, donde la Selección enfrentará a Austria -dos días antes- y esperará el duelo contra Jordania -72 horas después-. Sin dudas será una competencia diferente para el 10 y también para todos los fanáticos de la redonda. Por primera vez, jugará sin la presión de buscar el título del mundo, y eso puede ser un plus para observar una versión más suelta.

Se viene Messi 2026 y no es un slogan cargado de marketing. Es un desafío personal y una insignia colectiva. Representa al líder que, en su última función mundialista, buscará dejar en la cúspide el prestigio de su apellido y, en especial, el de la Selección argentina.

Los números de Lionel Messi en los mundiales

Lionel Messi
El británico elogió la carrera del futbolista argentino y coronarse campeón mundial con 35 años

  • Mundiales: 5

  • Ediciones: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

  • Partidos jugados: 26 (récord)

  • Goles: 13

  • Balón de Oro: 2014 y 2022

El calendario de la Selección argentina en el Mundial 2026

El equipo campeón del mundo, que entrena Lionel Scaloni, encabeza el grupo J y compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania.

  • Martes 16 de junio: Argentina-Argelia a las 22 en el Kansas City Stadium.
  • Lunes 22 de junio: Argentina-Austria a las 14 en el Dallas Stadium.
  • Sábado 27 de junio: Argentina-Jordania a las 23 en el Dallas Stadium.
