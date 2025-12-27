Las vacaciones de Franco Colapinto en Argentina: selfie con un carnicero, shows y chocolatada El piloto de Alpine vino al país para pasar la Navidad y Año Nuevo y, con la naturalidad que lo caracteriza, realizó distintas actividades junto a su familia y amigos. Los detalles de su aparición inesperada a San Andrés de Giles. Por + Seguir en







La selfie de Franco Colapinto con el carnicero.

El piloto argentino Franco Colapinto se encuentra se encuentra de vacaciones en el país donde vino para pasar Navidad y Año Nuevo y aprovechar para descansar luego de una árdua temporada con Alpine en la Fórmula 1. En los últimos días sorprendió a los fanáticos al visitar San Andrés de Giles donde, se sacó una selfie con un carnicero, compró una chocolatada y se fotografió con varios niños.

Si bien ya se había hecho viral su presencia, con baile incluido, en el show de Airbag del Estadio Monumental, Franco decidió trasladarse con su familia a la localidad bonaerense, lejos de los grandes flashes, pero con el afecto intacto de sus seguidores.

Junto a su padre Aníbal, el piloto argentino se manejó con total tranquilidad: realizó compras en un supermercado del pueblo, se fotografío con los empleados, clientes y hasta accedió a sacarse una selfie con un carnicero.

GmEJz_B27_720x0__1 Otras de las fotos que se hizo viral en redes sociales fue una imagen posando en la puerta de un comercio con una bolsa de compras y otra con una tetrabrik de leche chocolatada en su mano.

zGChCJl2v_720x0__1