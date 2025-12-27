27 de diciembre de 2025 Inicio
Las vacaciones de Franco Colapinto en Argentina: selfie con un carnicero, shows y chocolatada

El piloto de Alpine vino al país para pasar la Navidad y Año Nuevo y, con la naturalidad que lo caracteriza, realizó distintas actividades junto a su familia y amigos. Los detalles de su aparición inesperada a San Andrés de Giles.

La selfie de Franco Colapinto con el carnicero. 

El piloto argentino Franco Colapinto se encuentra se encuentra de vacaciones en el país donde vino para pasar Navidad y Año Nuevo y aprovechar para descansar luego de una árdua temporada con Alpine en la Fórmula 1. En los últimos días sorprendió a los fanáticos al visitar San Andrés de Giles donde, se sacó una selfie con un carnicero, compró una chocolatada y se fotografió con varios niños.

Colapinto jugó al Papá Noel secreto y recibió un gran regalo.
Si bien ya se había hecho viral su presencia, con baile incluido, en el show de Airbag del Estadio Monumental, Franco decidió trasladarse con su familia a la localidad bonaerense, lejos de los grandes flashes, pero con el afecto intacto de sus seguidores.

Junto a su padre Aníbal, el piloto argentino se manejó con total tranquilidad: realizó compras en un supermercado del pueblo, se fotografío con los empleados, clientes y hasta accedió a sacarse una selfie con un carnicero.

Otras de las fotos que se hizo viral en redes sociales fue una imagen posando en la puerta de un comercio con una bolsa de compras y otra con una tetrabrik de leche chocolatada en su mano.

Fórmula 1: el cronograma completo del calendario 2026

Calendario Fórmula 1 2026
