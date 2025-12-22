La FIFA actualizó el ranking de selecciones: ¿En qué lugar quedó Argentina?

22 de diciembre de 2025 Inicio
La Selección campeona del mundo se mantiene como la segunda mejor del planeta en la última actualización publicada por la FIFA, detrás de España, su próximo rival en marzo.

La FIFA dio a conocer una nueva actualización de su ranking de selecciones y no hubo sorpresas en la parte alta de la tabla. Argentina continúa como escolta, apenas por detrás de España, que conserva el primer lugar tras haber desplazado al equipo de Lionel Scaloni en la última revisión.

El listado se mantiene sin cambios desde septiembre, cuando la Albiceleste cedió la cima luego de dos años de liderazgo. De esta manera, el cruce entre España y Argentina en la próxima Finalissima, prevista para marzo en Qatar, enfrentará a los dos mejores seleccionados del mundo según la clasificación oficial.

Detrás de los finalistas aparecen Francia, Inglaterra y Brasil, seguidos por Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. El conjunto balcánico aventaja por apenas tres puntos a Marruecos, una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar y reciente campeón de la Copa Árabe.

La próxima actualización del ranking FIFA llegará luego de la ventana internacional de marzo, que además de la Finalissima incluirá las repescas europeas e intercontinentales que definirán los últimos cupos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

