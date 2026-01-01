1 de enero de 2026 Inicio
El primer bebé de 2026 en Argentina: en qué provincia nació y cómo se llama

Se trata de una mujer que dio a luz en los primeros segundos del año. Tenía una cesárea programada para el viernes, pero finalmente se adelantó el parto.

El primer bebé que nació en 2026 en Argentina fue en una clínica de la provincia de San Luis y se llama Mía Saray Frías Olaechea. El parto, programado para el viernes pero finalmente adelantado, se produjo en los primeros momentos del nuevo año.

Las autoridades precisaron que una mujer llamada Florencia Olaechea dio a luz a su hija a las 0:00, en medio de los festejos por Año Nuevo. La madre tenía cesárea programada para el viernes, pero en medio de la cena familiar se adelantó el trabajo de parto y debió trasladarse a la Clínica Italia, donde se produjo el nacimiento.

En tal sentido, a las 00:02 nació otra bebé identificada como Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. Además, otra mamá dio a luz a Noah Alejandro en la misma provincia.

Nació el primer bebé de 2026 en Argentina.

En tanto, otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00:09 de este jueves nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo, mientras que en el Hospital Público Materno Infantil en Salta, a la 1:35, nació Hannah.

También en San Juan, a las 2:28, Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson. Además, un bebé llamado Benicio Felipe nació en el Hospital San Roque de Gonnet a las 4:24 y en Bahía Blanca se produjo el parto de Darkiel a las 6:31.

