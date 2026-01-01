El primer bebé de 2026 en Argentina: en qué provincia nació y cómo se llama Se trata de una mujer que dio a luz en los primeros segundos del año. Tenía una cesárea programada para el viernes, pero finalmente se adelantó el parto. Por + Seguir en







Nació el primer bebé de 2026 en Argentina.

El primer bebé que nació en 2026 en Argentina fue en una clínica de la provincia de San Luis y se llama Mía Saray Frías Olaechea. El parto, programado para el viernes pero finalmente adelantado, se produjo en los primeros momentos del nuevo año.

Las autoridades precisaron que una mujer llamada Florencia Olaechea dio a luz a su hija a las 0:00, en medio de los festejos por Año Nuevo. La madre tenía cesárea programada para el viernes, pero en medio de la cena familiar se adelantó el trabajo de parto y debió trasladarse a la Clínica Italia, donde se produjo el nacimiento.

En tal sentido, a las 00:02 nació otra bebé identificada como Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. Además, otra mamá dio a luz a Noah Alejandro en la misma provincia.

Bebé mano mamá Nació el primer bebé de 2026 en Argentina. En tanto, otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00:09 de este jueves nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo, mientras que en el Hospital Público Materno Infantil en Salta, a la 1:35, nació Hannah.