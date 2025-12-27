Con Dibu Martínez como protagonista, Aston Villa derrotó por 2-1 al Chelsea de Enzo Fernández Los Villanos dieron vuelta un partido increíble y sorprendieron en Stamford Bridge: ganaron con un doblete de Watkins y la ayuda del arquero argentino para cosechar su 11ª victoria al hilo. Enzo y Garnacho fueron titulares en los Blues; Buendía en la visita. Por + Seguir en







El marplatense fue clave con un par de atajadas en Stamford Bridge.

Los futbolistas argentinos Emiliano "Dibu" Martínez y Enzo Fernández fueron protagonistas de uno de los mejores partidos de la fecha 18 de la Premier League: la increíble victoria de Aston Villa por 2 a 1 frente a Chelsea en Stamford Brigde, con dos goles de Ollie Watkins; y uno de João Pedro para el local. Así, los Villanos cosecharon 11 triunfos consecutivos y ya están terceros en la tabla de posiciones.

Con el volante campeón del mundo en Qatar 2022 como faro en el campo de juego, los Blues volvieron a decepcionar en la liga local, con un andar irregular. Y eso que empezaron con el pie derecho, con un gol del brasileño João Pedro a los 36' del primer tiempo, con el Dibu y Enzo como protagonistas de la jugada: el capitán de Chelsea molestó en el área chica al arquero tras un tiro de esquina, y el equipo local aprovechó para adelantarse en el marcador.

Embed ¡DEL LABORATORIO DE MARESCA! Enzo Fernández molestó al Dibu Martínez, Joao Pedro la desvió y llegó el 1-0 de Chelsea sobre Aston Villa.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8NdevK9blP — SportsCenter (@SC_ESPN) December 27, 2025 Antes del primer gol, el guardameta surgido de la cantera de Independiente ya había salvado al Aston Villa de caer con una atajada con la cara ante un remate de Pedro. Ya en el segundo tiempo, Dibu también debió hacerse cargo de un centro de Reece James que se terminó cerrando sobre el arco y sacó a mano cambiada.

Sin embargo, el entrenador Unai Emery reaccionó y metió a la joya inglesa, Watkins, para dar vuelta un partido increíble. Saltó a la cancha a la hora de juego en lugar del argentino Emiliano Buendía y facturó por duplicado para que los Villanos se llevaran una victoria clave: acumulan 11 victorias consecutivas en la Premier League e igualaron su mejor registro histórico de 1897 y 1914.

De esta manera, el equipo de Dibu Martínez, quien lleva cinco vallas invictas en 17 duelos del curso, se colocó tercero en la Premier League, con 39 puntos, a 3 unidades de Arsenal, a quien visitarán el próximo martes por la tarde en el cierre de año para ambos.