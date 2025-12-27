27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con Dibu Martínez como protagonista, Aston Villa derrotó por 2-1 al Chelsea de Enzo Fernández

Los Villanos dieron vuelta un partido increíble y sorprendieron en Stamford Bridge: ganaron con un doblete de Watkins y la ayuda del arquero argentino para cosechar su 11ª victoria al hilo. Enzo y Garnacho fueron titulares en los Blues; Buendía en la visita.

Por
El marplatense fue clave con un par de atajadas en Stamford Bridge.

El marplatense fue clave con un par de atajadas en Stamford Bridge.

Los futbolistas argentinos Emiliano "Dibu" Martínez y Enzo Fernández fueron protagonistas de uno de los mejores partidos de la fecha 18 de la Premier League: la increíble victoria de Aston Villa por 2 a 1 frente a Chelsea en Stamford Brigde, con dos goles de Ollie Watkins; y uno de João Pedro para el local. Así, los Villanos cosecharon 11 triunfos consecutivos y ya están terceros en la tabla de posiciones.

Ousmane Dembelé se quedó con el The Best como mejor futbolista masculino.
Te puede interesar:

Dembelé ganó el premio The Best y Dibu Martínez perdió al "Mejor Arquero"

Con el volante campeón del mundo en Qatar 2022 como faro en el campo de juego, los Blues volvieron a decepcionar en la liga local, con un andar irregular. Y eso que empezaron con el pie derecho, con un gol del brasileño João Pedro a los 36' del primer tiempo, con el Dibu y Enzo como protagonistas de la jugada: el capitán de Chelsea molestó en el área chica al arquero tras un tiro de esquina, y el equipo local aprovechó para adelantarse en el marcador.

Embed

Antes del primer gol, el guardameta surgido de la cantera de Independiente ya había salvado al Aston Villa de caer con una atajada con la cara ante un remate de Pedro. Ya en el segundo tiempo, Dibu también debió hacerse cargo de un centro de Reece James que se terminó cerrando sobre el arco y sacó a mano cambiada.

Sin embargo, el entrenador Unai Emery reaccionó y metió a la joya inglesa, Watkins, para dar vuelta un partido increíble. Saltó a la cancha a la hora de juego en lugar del argentino Emiliano Buendía y facturó por duplicado para que los Villanos se llevaran una victoria clave: acumulan 11 victorias consecutivas en la Premier League e igualaron su mejor registro histórico de 1897 y 1914.

De esta manera, el equipo de Dibu Martínez, quien lleva cinco vallas invictas en 17 duelos del curso, se colocó tercero en la Premier League, con 39 puntos, a 3 unidades de Arsenal, a quien visitarán el próximo martes por la tarde en el cierre de año para ambos.

Dibu Martínez Enzo
La jugada de la polémica: Enzo Fernández molestó a Dibu en el arco y Chelsea marcó el 1-0 parcial.

La jugada de la polémica: Enzo Fernández molestó a Dibu en el arco y Chelsea marcó el 1-0 parcial.

Mirá la remontada de Aston Villa sobre Chelsea en Stamford Bridge

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Chelsea estaría evaluando nuevas opciones para el mediocampo.

Atención en la Selección Argentina: ¿Enzo Fernández podría dejar Chelsea?

Una imágen, mil palabras: la bandera de Diogo Jota detrás y sus hijos en cancha.
play

El conmovedor homenaje de Liverpool a Diogo Jota

Los hinchas expresaron su malestar por la dura decisión acerca del Boxing Day.

Fin del Boxing Day 2025: la inesperada razón por la que la Premier League cortó su tradición histórica

El futbolista portugués metió doblete en el triunfo del Al-Nassr, en Arabia Saudita. 

Cristiano Ronaldo marcó un doblete y lidera la tabla de goleadores en Arabia Saudita

Pablo Vegetti fue el goleador de Brasil en 2025. 

Brasil: el delantero argentino que no fue campeón, pero terminó como goleador del año

La selfie de Franco Colapinto con el carnicero. 

Las vacaciones de Colapinto en Argentina: selfie con un carnicero, fans y chocolatada

Rating Cero

El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.

El regreso del Pity Álvarez terminó en la justicia: denunciaron penalmente a la productora

La modelo habló de una posible segunda oportunidad con su exmarido.

Evangelina Anderson rompió el silencio: ¿se reconcilió con Martín Demichelis?

Los fanáticos esperaban el anuncio de su cuarto álbum pero celebraron el gesto como un regalo. 
play

¿Llega HS4? El misterioso video de Harry Styles que encendió las alarmas sobre su regreso

Ahora, llegó a la gran N roja, la película estadounidense de los 2000 que es tendencia en este sitio web, acorde a esta época navideña del año, se trata de El Grinch, una sátira de comedia y diversión para toda la familia.
play

Cuál es la historia de El Grinch, la película navideña que es de lo más visto en Netflix

Corta, intensa, dramática y súper emotiva son las características más destacadas por los fanáticos de esta historia.
play

Hoy en Netflix: tiene solo 4 capítulos y la vas a querer ver de un tirón

Conocé más sobre las nuevas Películas que ingresan al catálogo de Netflix
play

Lo nuevo en Netflix: está basada en un videojuego, la protagoniza Alicia Vikander y sorprendió a todos en su estreno

últimas noticias

El piloto del avión publicitario que cayó en Copacabana murió en el acto. 

Video: una avioneta de publicidad cayó al mar en Río de Janeiro y murió el piloto

Hace 14 minutos
Volodimir Zelenski y Donald Trump volverán a encontrarse en Estados Unidos.

En la previa de la reunión con Trump, Zelenski expuso las "líneas rojas" de Ucrania para un acuerdo de paz

Hace 26 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre

Hace 34 minutos
Milei se mostró eufórico en redes tras la victoria legislativa.

Milei celebró la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: "Un hito histórico"

Hace 46 minutos
El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.

El regreso del Pity Álvarez terminó en la justicia: denunciaron penalmente a la productora

Hace 1 hora