Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: fixture y sedes

Las selecciones ya tienen sus rivales definidos para poder iniciar el camino en el certamen que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo argentino capitaneado por Lionel Messi es el defensor del título y jugará con Argelia, Austria y Jordania.

Argentina integra un grupo accesible

Argentina integra un grupo accesible, junto a Argelia, Austria y Jordania.

El sorteo del Mundial 2026 ya confirmó a todos los grupos y los rivales para la primera parte del certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. La Selección argentina será la defensora del título, ya que se llevó el trofeo en 2022.

San Francisco, Kansas y Dallas son las ciudades que podría visitar la Selección argentina.
Vuelos, comida y hoteles: cuánto cuesta seguir a la Selección durante la fase de grupos

Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca donde México, que hace de local se enfrentará a Sudáfrica, ambos integrantes del Grupo A.

El sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo: donde al ya saber el grupo, el país ya tiene los estadios donde va a jugar y solo resta saber un horario de inicio.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A:

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Dinamarca/Macedonia/R. Checa/Irlanda

Grupo B:

Canadá, Italia/Irlanda del Norte/Bosnia/Gales, Qatar, Suiza

Grupo C:

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D:

EEUU, Paraguay, Australia, Turquía/Kosovo/Rumania/Eslovaquia

Grupo E:

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F:

Países Bajos, Japón, Ucrania/Suecia/Polonia/Albania, Túnez

Grupo G:

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H:

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I:

Francia, Senegal, Bolivia/Surinam/Irak, Noruega

Grupo J:

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K:

Portugal, Congo/Jamaica/Nueva Caledonia, Uzbekistán, Colombia

Grupo L:

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Grupos Mundial 2026

Mundial 2026: fechas y calendario de partidos

  • Fase de grupos: del 11 de junio al 27 de junio
  • Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio
  • Octavos de final: del 4 al 7 de julio
  • Cuartos de final: del 9 al 11 de julio
  • Semifinales: 14 y 15 de julio
  • Tercer puesto: 18 de julio, Hard Rock Stadium, Miami
  • Final: 19 de julio, MetLife Stadium, Nueva York.

Mundial 2026: cuáles son las sedes

El Mundial 2026 se jugará en 41 ciudades entre Estados Unidos, Canadá y México y se distribuirá en 16 sedes, siendo Estados Unidos el país que más ciudades tendrá en 2026 con 11 en total.

Sede México

  • Ciudad de México: Estadio Azteca
  • Guadalajara: Estadio Akron
  • Monterrey: Estadio BBVA

Sede USA

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
  • Boston: Gillette Stadium
  • Dallas: AT&T Stadium
  • Houston: NRG Stadium
  • Kansas City: Arrowhead Stadium
  • Los Ángeles: SoFi Stadium
  • Miami: Hard Rock Stadium
  • New York: MetLife Stadium
  • Philadelphia: Lincoln Financial Field
  • San Francisco Bay Area: Levi's Stadium
  • Seattle: Lumen Field

Sede Canadá

  • Toronto: BMO Field
  • Vancouver: BC Place
