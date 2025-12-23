23 de diciembre de 2025 Inicio
Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

El Guapo, que por primera vez en su historia disputará un torneo internacional como la Copa Sudamericana, sorprendió a todos en el mercado de pases con una incorporación top.

El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026.

Sam Navarro-Imagn Images
El triunfo de Lanús en Asunción fue festejado por varios equipos argentinos.
Se trata del portorriqueño Wilfredo Rivera, de 22 años, quien se convirtió en el primer refuerzo del Guapo, que en 2026 jugará por primera vez en su historia un torneo internacional: la Copa Sudamericana. El delantero proviene del club local Academia Quintana, donde anotó 18 tantos en 22 partidos.

El atacante se formó futbolísticamente en Unión de Santa Fe y luego pasó a las divisiones juveniles del Orlando City. En ese proceso disputó 72 partidos, convirtió 12 goles y sumó 10 asistencias, aunque nunca llegó a debutar en la Primera División de la MLS. Ante la falta de oportunidades, su carrera continuó en Indy Eleven, equipo de Indianápolis. Allí tuvo un paso breve, con participación en 11 encuentros, antes de ser transferido a un conjunto de su país natal.

El delantero había dejado una buena impresión en la derrota de su Selección de Puerto Rico, frente a la Scaloneta, por 6-0 en Miami. Así, llegó al Guapo para ser el primer nacido en el país caribeño en jugar en con la camiseta rojiblanca, luego de ser campeón de la Liga Puerto Rico PRO, a principios de diciembre.

