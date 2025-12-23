Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

No terminó el año y el mercado de pases argentino está que arde. Con los grandes equipos como Boca y River en búsqueda de los mejores jugadores, fue Barracas Central el que sorprendió con la llegada de un jugador internacional, que supo enfrentar a la Selección argentina y es una de las promesas de su país.
Se trata del portorriqueño Wilfredo Rivera, de 22 años, quien se convirtió en el primer refuerzo del Guapo, que en 2026 jugará por primera vez en su historia un torneo internacional: la Copa Sudamericana. El delantero proviene del club local Academia Quintana, donde anotó 18 tantos en 22 partidos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barracascentral/status/2003493768834552287&partner=&hide_thread=false
El atacante se formó futbolísticamente en Unión de Santa Fe y luego pasó a las divisiones juveniles del Orlando City. En ese proceso disputó 72 partidos, convirtió 12 goles y sumó 10 asistencias, aunque nunca llegó a debutar en la Primera División de la MLS. Ante la falta de oportunidades, su carrera continuó en Indy Eleven, equipo de Indianápolis. Allí tuvo un paso breve, con participación en 11 encuentros, antes de ser transferido a un conjunto de su país natal.
El delantero había dejado una buena impresión en la derrota de su Selección de Puerto Rico, frente a la Scaloneta, por 6-0 en Miami. Así, llegó al Guapo para ser el primer nacido en el país caribeño en jugar en con la camiseta rojiblanca, luego de ser campeón de la Liga Puerto Rico PRO, a principios de diciembre.