Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central El Guapo, que por primera vez en su historia disputará un torneo internacional como la Copa Sudamericana, sorprendió a todos en el mercado de pases con una incorporación top.







El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026. Sam Navarro-Imagn Images

No terminó el año y el mercado de pases argentino está que arde. Con los grandes equipos como Boca y River en búsqueda de los mejores jugadores, fue Barracas Central el que sorprendió con la llegada de un jugador internacional, que supo enfrentar a la Selección argentina y es una de las promesas de su país.

Se trata del portorriqueño Wilfredo Rivera, de 22 años, quien se convirtió en el primer refuerzo del Guapo, que en 2026 jugará por primera vez en su historia un torneo internacional: la Copa Sudamericana. El delantero proviene del club local Academia Quintana, donde anotó 18 tantos en 22 partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barracascentral/status/2003493768834552287&partner=&hide_thread=false ¡BIENVENIDO WILFREDO!



Wilfredo Rivera, jugador de la Selección de Puerto Rico, es el primer refuerzo de Barracas Central para el 2026.



El delantero de 22 años pasó por las inferiores de Orlando City y su último club fue Academia Quintana.



Suma 25 partidos en la… pic.twitter.com/9O5NYRs0ih — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) December 23, 2025 El atacante se formó futbolísticamente en Unión de Santa Fe y luego pasó a las divisiones juveniles del Orlando City. En ese proceso disputó 72 partidos, convirtió 12 goles y sumó 10 asistencias, aunque nunca llegó a debutar en la Primera División de la MLS. Ante la falta de oportunidades, su carrera continuó en Indy Eleven, equipo de Indianápolis. Allí tuvo un paso breve, con participación en 11 encuentros, antes de ser transferido a un conjunto de su país natal.