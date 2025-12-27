Lionel Scaloni lo convocó, brilló en Europa y ahora podría recalar en el fútbol sudamericano El jugador atraviesa un gran momento en el viejo continente e incluso llegó a sonar como posible refuerzo para River. Ahora, otro club grande de la región empezó las negociaciones para sumarlo a su plantel. Por + Seguir en







Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026. Instagram @tatycastellanos11

El argentino Valentín Castellanos tiene un gran presente en Europa.

Es delantero de la Lazio y el año pasado debutó en la Selección argentina.

Ahora, Flamengo inició conversaciones para quedarse con su pase.

Tiene contrato hasta fines de 2028 y está valorado en 25 millones de euros. El año termina, pero el mercado de pases acaba de comenzar. Mientras los equipos argentinos apuestan a reforzarse de la mejor manera para la temporada 2026, que en muchos casos incluirá la Copa Libertadores y la Sudamericana, un jugador que brilló en Europa y pasó por la Selección podría recalar en el fútbol sudamericano.

Se trata de Valentín "Taty" Castellanos, el delantero argentino de la Lazio que a mediados de 2022 estuvo en el radar de River. En este caso, el club interesado en quedarse con su paso es Flamengo, que busca reforzar su ataque después de un gran año en el que conquistó la Libertadores y el Brasileirao.

El Mengao quiere mantener su gran nivel y, económicamente, sabe que está en condiciones de pelear mano a mano con clubes europeos. Ya había tratado de sumar al goleador de 27 años en junio, sin éxito; en esta ocasión, la Lazio estaría dispuesta a negociar si la oferta es convincente.

Valentín Castellanos en Lazio Instagram @tatycastellanos11 Castellanos tiene contrato hasta fines de 2028 y su valor de mercado ronda los 25 millones de euros, así que Flamengo tendrá que desembolsar una importante suma de dinero para quedarse con su pase. Según GOAL Brasil, las conversaciones entre ambas partes ya comenzaron y están tanteando el interés del jugador.

Los números de Taty Castellanos en Lazio Valentín "Taty" Castellanos nació en Guaymallén, Mendoza, y empezó a jugar al fútbol en la Escuela del Club Banco Nación. Luego pasó a las inferiores de Independiente Rivadavia y, a los 15 años, debutó en la Liga Mendocina con el Club Leonardo Murialdo. Se probó en River y Lanús, pero lo rechazaron.