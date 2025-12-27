27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lionel Scaloni lo convocó, brilló en Europa y ahora podría recalar en el fútbol sudamericano

El jugador atraviesa un gran momento en el viejo continente e incluso llegó a sonar como posible refuerzo para River. Ahora, otro club grande de la región empezó las negociaciones para sumarlo a su plantel.

Por
Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026.

Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026.

Instagram @tatycastellanos11
  • El argentino Valentín Castellanos tiene un gran presente en Europa.
  • Es delantero de la Lazio y el año pasado debutó en la Selección argentina.
  • Ahora, Flamengo inició conversaciones para quedarse con su pase.
  • Tiene contrato hasta fines de 2028 y está valorado en 25 millones de euros.

El año termina, pero el mercado de pases acaba de comenzar. Mientras los equipos argentinos apuestan a reforzarse de la mejor manera para la temporada 2026, que en muchos casos incluirá la Copa Libertadores y la Sudamericana, un jugador que brilló en Europa y pasó por la Selección podría recalar en el fútbol sudamericano.

Sivert Guttorm Bakken tenía 27 años.
Te puede interesar:

Murió un deportista olímpico de 27 años en circunstancias misteriosas

Se trata de Valentín "Taty" Castellanos, el delantero argentino de la Lazio que a mediados de 2022 estuvo en el radar de River. En este caso, el club interesado en quedarse con su paso es Flamengo, que busca reforzar su ataque después de un gran año en el que conquistó la Libertadores y el Brasileirao.

El Mengao quiere mantener su gran nivel y, económicamente, sabe que está en condiciones de pelear mano a mano con clubes europeos. Ya había tratado de sumar al goleador de 27 años en junio, sin éxito; en esta ocasión, la Lazio estaría dispuesta a negociar si la oferta es convincente.

Valentín Castellanos en Lazio

Castellanos tiene contrato hasta fines de 2028 y su valor de mercado ronda los 25 millones de euros, así que Flamengo tendrá que desembolsar una importante suma de dinero para quedarse con su pase. Según GOAL Brasil, las conversaciones entre ambas partes ya comenzaron y están tanteando el interés del jugador.

Los números de Taty Castellanos en Lazio

Valentín "Taty" Castellanos nació en Guaymallén, Mendoza, y empezó a jugar al fútbol en la Escuela del Club Banco Nación. Luego pasó a las inferiores de Independiente Rivadavia y, a los 15 años, debutó en la Liga Mendocina con el Club Leonardo Murialdo. Se probó en River y Lanús, pero lo rechazaron.

Sin oportunidades en Argentina, hizo toda su carrera en el exterior: pasó por Universidad de Chile, Montevideo City Torque, New York City, Girona y Lazio. Lionel Scaloni lo convocó a la Selección argentina, donde debutó el 5 de septiembre de 2024 en el partido frente a Chile por las Eliminatorias 2026.

Castellanos es delantero de la Lazio desde julio de 2023. En total, lleva jugados 86 partidos en los que convirtió 20 goles y repartió 16 asistencias. De ellos, 10 encuentros y dos goles fueron en la actual temporada 2025-2026 de la Serie A.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A los 27 años, el defensor vuelve al país luego de una experiencia reciente en el exterior.

El ex River que jugó con Messi y ahora vuelve al fútbol argentino

Isabelle Marciniak padecía una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico.

Conmoción en Brasil: murió una de las mayores promesas de la gimnasia artística

Alexia Catalina y Carlos Palacios confirmaron la gran noticia.

El anuncio navideño de Carlos Palacios que emocionó a todo Boca

Los hinchas expresaron su malestar por la dura decisión acerca del Boxing Day.

Fin del Boxing Day 2025: la inesperada razón por la que la Premier League cortó su tradición histórica

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libresde los cinco grandes argentinos

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libres de los cinco grandes argentinos

Emiliano Martínez festejó la Navidad junto a su familia en Londres. 

Mucho color, brindis y cena familiar: así vivieron la Navidad los jugadores de la Selección argentina

Rating Cero

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.

Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

El productor argentino confirmó que su estudio sigue siendo el lugar donde logra reinventarse.
play

Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025

últimas noticias

Venezolanos exiliados en España exigieron la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

En medio de la presión de Trump, Venezuela liberó a 99 presos políticos detenidos en 2024

Hace 9 minutos
Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026.

Scaloni lo convocó, brilló en Europa y ahora podría recalar en el fútbol sudamericano

Hace 11 minutos
play
Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

Hace 22 minutos
El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Hace 30 minutos
A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Hace 41 minutos