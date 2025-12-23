IR A
Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

La familia se muestra más unida que nunca y Navidad no es excepción: las tiernas fotos de Olivia y Benjamín con el arbolito y pijamas a juego.

Olivia y Benjamín

Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

La ex participante de MasterChef Celebrity Valentina Cervantes compartió en Instagram una foto de los hijos que tuvo junto al futbolista de la Selección argentina Enzo Fernández con pijamas a juego al pie del árbol de Navidad en Londres. "Nuestro mejor regalo de todas las Navidades", escribió la influencer para acompañar la foto.

El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026.
Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

Desde que volvieron a estar juntos como pareja a principios de este año, regresaron los posteos familiares a las cuentas de ambos. En las imágenes Olivia rodea con su brazo a Benjamín para demostrar su cariño ante la cámara.

En las historias de Cervantes el protagonista fue Benjamín y un oso de peluche casi de su tamaño. La joven madre le preguntó, entre risas, si la iba a ayudar con la mesa navideña, a lo que el niño se negó y comenzó a gruñir como un oso para intentar asustar a la modelo.

La reconciliación con Enzo Fernández y su renuncia a MasterChef Celebrity

A fines de 2024, el futbolista de la Selección argentina le había pedido el divorcio a la modelo con la que salía desde antes de empezar su carrera como jugador de fútbol porque quería vivir "la etapa que salteó por apostar por la familia". "Le comunicó que tiene ganas de hacer su vida solo", había contado la periodista Julieta Argenta.

Para mitad de 2025, Cervantes y Fernández volvían a mostrarse de nuevo juntos después de que la influencer regresara a Argentina y comenzara a trabajar en la escena mediática nacional. Inició las grabaciones de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, y en noviembre confirmó su renuncia para volver a dedicarse a tiempo completo a sus hijos en Londres.

Durante una visita al programa televisivo A la Barbarossa por El Trece, Cervantes explicó: "Es verdad que me voy, mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada".

