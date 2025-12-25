25 de diciembre de 2025 Inicio
Mucho color, brindis y cena familiar: así vivieron la Navidad los jugadores de la Selección argentina

Los campeones del mundo compartieron diferentes imágenes íntimas en sus redes sociales sobre la cena de Nochebuena junto a sus esposas, hijos y círculo íntimo.

Emiliano Martínez festejó la Navidad junto a su familia en Londres. 

Los jugadores de la Selección argentina compartieron en sus redes sociales diversas imágenes de los festejos por la Navidad con el deseo intacto de lograr la cuarta estrella en Mundial 2026. Cargadas de mucho color, brindis, árboles navideños y cenas familiares los futbolistas mostraron su lado más íntimo en una Nochebuena especial.

Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.
Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Ángel Di María, fueron algunos de los futbolistas que publicaron contenido alusivo en sus redes oficiales e incluso alguno de ellos se sumaron a la tradicional foto de navidad junto al árbol vestidos en pijamas.

El jugador con pasado en Boca y que debutó en Argentinos Juniors en 2016 tuvo festejo doble, ya que también cumplió 27 años el mismo 24 de diciembre. Lo llamativo, y quizá más esperado por los hinchas y fanáticos del fútbol, es que, hasta el momento, Lionel Messi no compartió ninguna foto o video sobre la celebración en su Rosario natal.

Las fotos de los festejos por la Navidad de los jugadores de la Selección

dí maría - navidad 2025
Cuti romero navidad 2025
Thiago Almada - navidad 2025
Tagliafico- navidad 2025
dibu martínez . navidad 2025
leandro paredes
enzo fernández

