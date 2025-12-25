Mucho color, brindis y cena familiar: así vivieron la Navidad los jugadores de la Selección argentina Los campeones del mundo compartieron diferentes imágenes íntimas en sus redes sociales sobre la cena de Nochebuena junto a sus esposas, hijos y círculo íntimo. Por + Seguir en







Emiliano Martínez festejó la Navidad junto a su familia en Londres.

Los jugadores de la Selección argentina compartieron en sus redes sociales diversas imágenes de los festejos por la Navidad con el deseo intacto de lograr la cuarta estrella en Mundial 2026. Cargadas de mucho color, brindis, árboles navideños y cenas familiares los futbolistas mostraron su lado más íntimo en una Nochebuena especial.

Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Ángel Di María, fueron algunos de los futbolistas que publicaron contenido alusivo en sus redes oficiales e incluso alguno de ellos se sumaron a la tradicional foto de navidad junto al árbol vestidos en pijamas.

El jugador con pasado en Boca y que debutó en Argentinos Juniors en 2016 tuvo festejo doble, ya que también cumplió 27 años el mismo 24 de diciembre. Lo llamativo, y quizá más esperado por los hinchas y fanáticos del fútbol, es que, hasta el momento, Lionel Messi no compartió ninguna foto o video sobre la celebración en su Rosario natal.

