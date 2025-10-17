17 de octubre de 2025 Inicio
¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

El mediocampista de la Selección argentina posó desde Miami con un estilo urbano y relajado que marcó tendencia, y donde el estampado fue protagonista.

Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

Cada vez que la Selección argentina se reúne, los jugadores llaman la atención dentro de la cancha, pero también afuera. Su ropa siempre marca tendencia y genera todo tipo de comentarios en las redes, como ocurrió con los pantalones anchos que eligió Giovani Lo Celso para romper con el estilo skinny.

El mediocampista posó desde los pasillos del Chase Stadium, hogar del Inter Miami, con un look urbano y relajado en el que predominó la comodidad. Optó por una remera oversize de color blanco, corte holgado, mangas cortas y diseño minimalista, apenas con un pequeño logo bordado en el costado izquierdo.

Pero lo que más destacaron sus seguidores fueron los pantalones de estilo flare o acampanados, de color gris claro y con un estampado de patrones geométricos en blanco. El toque retro y llamativo contrastó con la simplicidad de la remera clásica para crear un interesante equilibrio visual.

Giovani Lo Celso

Lo Celso completó el look con unas zapatillas blancas, simples y cómodas, y una gorra del mismo color que llevó en la mano. También lució un pequeño bolso o neceser en tonos marrones, un reloj y una pulsera fina en la otra muñeca. El pelo lo peinó hacia atrás para lograr un estilo prolijo y limpio.

Lo Celso volvió al gol en la doble fecha de la Selección Argentina

Giovani Lo Celso fue clave en el partido amistoso que la Selección argentina disputó ante Venezuela el pasado viernes 10 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rosarino fue el autor del único gol del encuentro y selló la victoria 1 a 0 para el equipo de Lionel Scaloni, que no brilló pero cumplió.

El tanto llegó a los 31 minutos, después de una jugada en la que se juntaron Lautaro Martínez y Julián Álvarez para armar una pared. El "Toro" asistió a Lo Celso, que remató con un zurdazo. De esta manera, el jugador del Betis lleva cuatro goles con la Selección en 63 partidos disputados.

