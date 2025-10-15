15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Camisa a rayas, gorra statement y actitud: la fórmula street style de Rodrigo De Paul

El futbolista estuvo presente en el partido de su equipo para alentar a su socio en la cancha, Lionel Messi.

Por
El look que eligió De Paul para ver un encuentro de fútbol.

El look que eligió De Paul para ver un encuentro de fútbol.

Ig: @rodridepaul

Rodrigo De Paul sigue siendo el futbolista que recibe más flashes. La figura más carismática y motor fundamental de la Selección Argentina deslumbró en el estadio del Inter Miami con un outfit que sigue claramente la fórmula street style, mientras seguía el partido de su compañero de equipo, Lionel Messi, junto a otros integrantes de "La Scaloneta".

Messi, y un nuevo récord.
Te puede interesar:

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

En las imágenes, el mediocampista lució una camisa a rayas verticales en blanco y negro, combinada con una musculosa negra ajustada y una gorra con logo rojo. Los accesorios dorados, sus tatuajes a la vista y la actitud relajada completaron un look moderno que equilibra sofisticación y estilo urbano.

Captura de pantalla 2025-10-14 105837

De Paul fue captado desde abajo de la cancha, atento al partido que disputó Lionel Messi con el equipo de Miami, mientras compartía mates con Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y otras figuras del seleccionado argentino. Estas escenas se vieron en el marco de una gira de amistosos del equipo nacional por la ciudad estadounidense. Su presencia no pasó desapercibida y volvió a confirmar su lugar como uno de los deportistas con más estilo fuera de la cancha.

Captura de pantalla 2025-10-14 105846

Tini Stoessel reveló el secreto de su reconciliación con Rodrigo De Paul

En paralelo, Tini Stoessel volvió a ser noticia al revelar el secreto detrás de su reconciliación con De Paul. En una entrevista reciente, la cantante sorprendió al admitir que todo se definió en una sola noche. “Fue en la noche de aquella fiesta donde todo cambió”, confesó.

El lanzamiento de su nueva canción, Una noche más, reforzó las sospechas. El videoclip muestra una escena romántica bajo las estrellas, que los fans interpretaron como una recreación del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, donde la artista y el futbolista coincidieron tras su ruptura.

Tini y Rodrigo De Paul

Lejos de negar los rumores, Tini publicó un mensaje en sus redes: “Algunas noches cambian la historia”, escribió, dejando entrever que esa velada fue clave para su reencuentro con De Paul. Desde entonces, ambos mantienen un perfil bajo, pero cada aparición pública vuelve a alimentar el interés de sus seguidores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Todos festejan el gol de Alexis MacAllister, el primero de la Selección.
play

La Selección no tuvo rival y goleó a Puerto Rico por 6-0 en Florida

Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21

Argentina - Puerto Rico, por un amistoso internacional: formaciones, televisión y quiénes podrían debutar

El 10 de la Selección ya se sumó al plantel, para afrontar el amistoso contra Puerto Rico y acaparó las miradas con su look relajado:

El look clásico y urbano de Messi con el que se robó todas las miradas: short gris, remera clara y sobrecamisa negra

Lionel messi marcó dos tantos y una asistencia para la victoria 4 a 0 del Inter Miami.
play

Lionel Messi inoxidable: el video del golazo impresionante y su asistencia detrás de mitad de cancha

El entrenador deberá definir al reemplazante de Enzo Fernández.

Nueva baja para la Selección argentina: uno de los campeones del mundo fue desafectado por lesión

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

Un avión de Aerolíneas sufrió una falla que provocó el desvío de servicios.

Alerta en Aeroparque: se normalizan los vuelos tras un aterrizaje de emergencia

Hace 19 minutos
Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

Hace 23 minutos
El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

Efecto Trump: vuelve a subir el dólar y el blue trepa a $1.465

Hace 41 minutos
Ralf Schumacher apuntó contra Colapinto.

El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

Hace 46 minutos
Recrear la erupción de un volcán de forma casera puede ser peligroso.

Explosión en el Colegio Guadalupe: cómo es el experimento que ya causó dos accidentes

Hace 1 hora