Camisa a rayas, gorra statement y actitud: la fórmula street style de Rodrigo De Paul

El futbolista estuvo presente en el partido de su equipo para alentar a su socio en la cancha, Lionel Messi.

Rodrigo De Paul sigue siendo el futbolista que recibe más flashes. La figura más carismática y motor fundamental de la Selección Argentina deslumbró en el estadio del Inter Miami con un outfit que sigue claramente la fórmula street style , mientras seguía el partido de su compañero de equipo, Lionel Messi , junto a otros integrantes de "La Scaloneta".

En las imágenes, el mediocampista lució una camisa a rayas verticales en blanco y negro , combinada con una musculosa negra ajustada y una gorra con logo rojo . Los accesorios dorados, sus tatuajes a la vista y la actitud relajada completaron un look moderno que equilibra sofisticación y estilo urbano .

De Paul fue captado desde abajo de la cancha , atento al partido que disputó Lionel Messi con el equipo de Miami, mientras compartía mates con Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y otras figuras del seleccionado argentino. Estas escenas se vieron en el marco de una gira de amistosos del equipo nacional por la ciudad estadounidense. Su presencia no pasó desapercibida y volvió a confirmar su lugar como uno de los deportistas con más estilo fuera de la cancha.

Tini Stoessel reveló el secreto de su reconciliación con Rodrigo De Paul

En paralelo, Tini Stoessel volvió a ser noticia al revelar el secreto detrás de su reconciliación con De Paul. En una entrevista reciente, la cantante sorprendió al admitir que todo se definió en una sola noche. “Fue en la noche de aquella fiesta donde todo cambió”, confesó.

El lanzamiento de su nueva canción, Una noche más, reforzó las sospechas. El videoclip muestra una escena romántica bajo las estrellas, que los fans interpretaron como una recreación del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, donde la artista y el futbolista coincidieron tras su ruptura.

Tini y Rodrigo De Paul Redes sociales

Lejos de negar los rumores, Tini publicó un mensaje en sus redes: “Algunas noches cambian la historia”, escribió, dejando entrever que esa velada fue clave para su reencuentro con De Paul. Desde entonces, ambos mantienen un perfil bajo, pero cada aparición pública vuelve a alimentar el interés de sus seguidores.