Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

El futbolista Lautaro Martínez quedó envuelto en una escándalo de la Selección argentina luego de la aparición de un posteo viral en redes sociales que involucró a su propia pareja Agustina Gandolfo contra una modelo reconocida por su cariño por el "Toro".
Todo comenzó con un comentario de @araceli_solange00 en la publicación de la modelo Agustina Kogan en Instagram, donde escribió "@agus.gandolfo ponele una perimetral". Ante esto, se formó un hilo muy largo de respuestas y la pareja del futbolista expresó: "Me lo borró jajaj. Decía, si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... Nos reímos todos de ella".
Pero eso no fue lo único, sino que luego agregó: "No le quería dar engagement pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador". Como respuesta, la propia Kogan compartió una historia en esta misma red social y reveló que fue a trabajar al Argentina vs. Puerto Rico.
Horas después, Agustina Gandolfo compartió dos historias en Instagram donde hizo referencia a sus comentarios. "Sí hermanas, me levanté rota los huevos jajaj", comenzó por expresar junto con un video en el que realizó varias poses, algo que fue tomado como una burla sobre el trabajo de la fanática de su pareja.
Y esa no fue la única publicación, sino que luego agregó: "Volvemos a la transmisión normal. Ya cada uno en su lugar jajaj, disculpándose por ser tan atrevida. Yo las amo igual, son tremendas". Todo esto no tardó en ser viral en redes sociales y se desató una auténtica guerra por Lautaro Martínez.
