IR A
IR A

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

El futbolista quedó apuntado luego de una publicación viral de una modelo, y quedó vinculado a la Scaloneta porque fue durante el partido contra Puerto Rico.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Instagram
Con un look relajado y moderno, Otamendi demostró que el estilo también juega fuera de la cancha.
Te puede interesar:

​El 'General' del estilo: Nicolás Otamendi deslumbró con un look 'oversize' que marca tendencia

Todo comenzó con un comentario de @araceli_solange00 en la publicación de la modelo Agustina Kogan en Instagram, donde escribió "@agus.gandolfo ponele una perimetral". Ante esto, se formó un hilo muy largo de respuestas y la pareja del futbolista expresó: "Me lo borró jajaj. Decía, si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... Nos reímos todos de ella".

Pero eso no fue lo único, sino que luego agregó: "No le quería dar engagement pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador". Como respuesta, la propia Kogan compartió una historia en esta misma red social y reveló que fue a trabajar al Argentina vs. Puerto Rico.

Agustina Kogan Agustina Gandolfo Lautaro Martínez
Se desató una impensada guerra entre Agustina Kogan y Agustina Gandolfo.

Se desató una impensada guerra entre Agustina Kogan y Agustina Gandolfo.

Horas después, Agustina Gandolfo compartió dos historias en Instagram donde hizo referencia a sus comentarios. "Sí hermanas, me levanté rota los huevos jajaj", comenzó por expresar junto con un video en el que realizó varias poses, algo que fue tomado como una burla sobre el trabajo de la fanática de su pareja.

Y esa no fue la única publicación, sino que luego agregó: "Volvemos a la transmisión normal. Ya cada uno en su lugar jajaj, disculpándose por ser tan atrevida. Yo las amo igual, son tremendas". Todo esto no tardó en ser viral en redes sociales y se desató una auténtica guerra por Lautaro Martínez.

Agustina Gandolfo historias fan de Lautaro Martínez
Agustina Gandolfo se descargó contra Agustina Kogan.

Agustina Gandolfo se descargó contra Agustina Kogan.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

El nombre de Nicolás Paz vuelve a sonar con fuerza en los pasillos del Santiago Bernabéu. El mediocampista argentino, que se formó en las divisiones juveniles del Real Madrid, atraviesa un momento brillante en el fútbol italiano y podría regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente. Su rendimiento en el Como y su consolidación en la Selección Argentina despertaron nuevamente el interés del Merengue, que evalúa ejecutar la cláusula de recompra en los próximos mercados.

Tiago Geralnik Franco Carboni Nicolás Paz Matías Soulé Argentina Marzo 2022
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi hizo su debut con Barcelona con apenas 17 años.

A 21 años del debut de Messi en Barcelona, el día que el fútbol cambió para siempre

Tras la victoria, la Argentina desató la locura en el vestuario.

Video: así festejó la Selección Sub 20 el pase a la final con una chicana a Colombia

Tras el final del partido en Santiago estallaron los memes.

Los mejores memes de la victoria argentina en el Mundial Sub 20 y la eliminación de Colombia

Argentina jugará una nueva final tras 18 años.

La Selección Sub 20 se clasificó a la final del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

Argentina, finalista del Mundial de Chile 2025.
play

Argentina superó 1-0 a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 después de 18 años

El look que eligió De Paul para ver un encuentro de fútbol.

Camisa a rayas, gorra statement y actitud: la fórmula street style de Rodrigo De Paul

últimas noticias

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Hamás.

Donald Trump: "Si Hamás sigue asesinando en Gaza, los mataremos"

Hace 4 minutos
La condena fue resuelta por un tribunal de Bahía Blanca.

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de una mujer de 87 años en su casa

Hace 5 minutos
La Canasta de Crianza subió en septiembre: se necesitan más de $548 mil para un niño en edad escolar

En septiembre, se necesitaron más de $548 mil para un niño en edad escolar

Hace 5 minutos
Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

Hace 11 minutos
La cantante latina se destacó en el tradicional desfile de la marca de ropa femenina estadounidense.

Karol G brilló en el Victoria's Secret Fashion Show con un emotivo mensaje: "Latina Foreva"

Hace 19 minutos