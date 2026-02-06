6 de febrero de 2026 Inicio
A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

Una lesión muscular golpea la planificación del equipo nacional y genera incertidumbre de cara al duelo frente al campeón europeo.

La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.

  • Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular que lo dejaría afuera del próximo compromiso internacional.

  • El mediocampista tendría cerca de 2 meses de recuperación.

  • El partido ante España está programado para el 27 de marzo.

  • El cuerpo técnico analiza variantes en una zona clave del equipo.

La Selección Argentina recibió una pésima noticia a semanas de la Finalissima. Se trata de la lesión de Giovani Lo Celso, quien podría perderse el enfrentamiento ante España por un problema físico que demandaría una recuperación prolongada, según los primeros estudios médicos difundidos por su club

El mediocampista sufrió una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho, una dolencia que se produjo durante un partido disputado el 22 de enero, en el que apenas pudo permanecer unos minutos en cancha antes de ser reemplazado.

El proceso de recuperación demandaría cerca de dos meses, aunque los plazos dependerán de la evolución física y la respuesta al tratamiento. Este tipo de lesión suele requerir rehabilitación progresiva para evitar recaídas, por lo que su presencia en el compromiso internacional quedó seriamente comprometida.

Giovani Lo Celso es una pieza habitual dentro del mediocampo argentino.

Cuándo juegan la Selección argentina y España por la Finalissima

El encuentro entre la Selección Argentina y España por la Finalissima está programado para el 27 de marzo y se disputará en el Estadio Lusail de Qatar, en un cruce que reunirá al campeón de la Copa América 2024 con el ganador de la Eurocopa de ese mismo año.

El partido aparece como uno de los grandes compromisos internacionales previos al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y representa una prueba de alto nivel competitivo para ambos seleccionados. Sin embargo, la lesión de Lo Celso genera incertidumbre sobre su presencia en ese compromiso.

El partido será una de las últimas pruebas antes del Mundial 2026.

Mientras tanto, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni evalúa posibles alternativas en el mediocampo ante la posibilidad de no contar con uno de los futbolistas que integró gran parte del ciclo reciente del seleccionado.

