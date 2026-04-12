A qué hora juega Racing vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Ambos equipos, que vienen de tener un desgastante debut en la Copa Sudamericana, chocan en el Cilindro: mientras que la Academia buscará sumar de a tres para asegurarse el pase a los octavos de final, el Millonario intentará estirar el invicto desde la llegada de Coudet.

Racing recibirá a River en el marco de la 14° fecha del Torneo Apertura desde las 20

Racing recibirá este domingo a River en el Cilindro de Avellaneda, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Zona B, en un nuevo clásico del fútbol argentino.

Con el primer clasificado, así están los cruces de octavos de final: un grande afuera y un clásico histórico

El Millonario viene de empatar con Blooming en Bolivia en la Sudamericana y ahora afrontará el clásico en el regreso de Eduardo “Chacho” Coudet al Cilindro de Avellaneda. Este encuentro será más que importante para los de Núñez para no perderle pisada al líder de la Zona B, Independiente Rivadavia de Mendoza, que tiene 26 unidades.

Pensando en el 11 ideal, el Chacho mantendrá bajo los tres palos a Santiago Beltrán, que viene asentándose cada vez más. En los laterales, volverían a la titularidad Gonzalo Montiel y Marcos Acuña: Cachete jugó los segundos 45 minutos en Santa Cruz de la Sierra tras su lesión, mientras que el Huevo cumplió la sanción que pesaba sobre él.

En la zaga central, Lucas Martínez Quarta podría estar acompañado por Germán Pezzella o Paulo Díaz, para reemplazar a Lautaro Rivero quien llegó a las cinco amarillas. Otra de las dudas estaría en la mitad de la cancha donde Kevin Castaño pelea un lugar con Fausto Vera y Aníbal Moreno para acompañar a Tomás Galván.

En el ataque, Facundo Colidio se debate un lugar con Kendry Páez para ser el acompañante de Ian Subiabre y Sebastián Driussi.

La Academia viene de debutar en la Copa Sudamericana con un muy buen triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante y llega a este partido entonada, pese a la derrota en el clásico frente a Independiente en la fecha anterior.

En el torneo local, el conjunto de Avellaneda se encuentra séptimo con 18 unidades, aunque una victoria podría volver a meterlo en la discusión por las primeras posiciones y asegurarse el pase a los octavos de final sin tener que mantener la calculadora en mano.

En cuanto al equipo titular, Gustavo Costas lo tiene prácticamente definido, aunque mantiene una duda en el mediocampo: Tomás Conechny, Duván Vergara y Gastón Martirena luchan por quedarse con un lugar, ya que Costas piensa también en Gonzalo Sosa, quien viene de ser titular y marcar un gol en el torneo internacional.

Racing vs. River: cómo verlo en vivo y a qué hora

Hora: 20

20 Televisión: ESPN Premium

ESPN Premium Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) Árbitro: Sebastián Zunino

Sebastián Zunino VAR: Ariel Penel

Racing vs. River: probables formaciones