Para agendar: cuándo vuelven a jugar los equipos argentinos por la Libertadores y la Sudamericana

Tras su victoria en Chile, el Xeneize recibirá a Barcelona de Ecuador el martes 14 de abril a las 21:00 en La Bombonera por la Copa Libertadores.

Por la Copa Sudamericana, River enfrentará a Carabobo de Venezuela el miércoles 15 de abril a las 21:30.

La actividad argentina incluye a Estudiantes recibiendo a Cusco FC (martes 14) y a Lanús enfrentando a Always Ready.

El jueves 16 jugarán San Lorenzo y Tigre, ambos contra equipos ecuatorianos.

La acción continental no da respiro y, tras una primera jornada llena de emociones, los equipos argentinos se preparan para afrontar la segunda fecha de la fase de grupos. Entre el domingo 12 y el domingo 19 de abril, la agenda estará marcada por debuts en casa, viajes complejos y la necesidad de sumar para acomodarse en sus respectivos grupos.