10 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Para agendar: cuándo vuelven a jugar los equipos argentinos por la Libertadores y la Sudamericana

Conocé cómo está conformada la agenda de todos los clubes argentinos durante la próxima semana.

Por
La agenda de los equipos nacionales en la Libertadores.

La agenda de los equipos nacionales en la Libertadores.

  • Tras su victoria en Chile, el Xeneize recibirá a Barcelona de Ecuador el martes 14 de abril a las 21:00 en La Bombonera por la Copa Libertadores.
  • Por la Copa Sudamericana, River enfrentará a Carabobo de Venezuela el miércoles 15 de abril a las 21:30.
  • La actividad argentina incluye a Estudiantes recibiendo a Cusco FC (martes 14) y a Lanús enfrentando a Always Ready.
  • El jueves 16 jugarán San Lorenzo y Tigre, ambos contra equipos ecuatorianos.

La acción continental no da respiro y, tras una primera jornada llena de emociones, los equipos argentinos se preparan para afrontar la segunda fecha de la fase de grupos. Entre el domingo 12 y el domingo 19 de abril, la agenda estará marcada por debuts en casa, viajes complejos y la necesidad de sumar para acomodarse en sus respectivos grupos.

Gabriel Alfredo Acosta Navas, líder de la barra Los Kuervos, seguidores del Junior de Barranquilla.
Te puede interesar:

Video: el estremecedor asesinato de un hincha de Junior tras un partido de Copa Libertadores

A continuación, el cronograma detallado de los equipos nacionales que representan al país en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Copa Libertadores: uno por uno, cuándo juegan

Martes 14 de abril

  • 19:00 | Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC (Perú): El "Pincha" recibe al conjunto peruano en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Tras el empate en el debut ante Independiente Medellín, los dirigidos por Eduardo Domínguez necesitan los tres puntos para no perder pisada en el grupo.
  • 21:00 | Boca Juniors vs. Barcelona SC (Ecuador): El Xeneize vuelve a su templo. Luego del gran triunfo en Chile, el equipo de Claudio Úbeda buscará consolidar su liderazgo ante un Barcelona que llega necesitado tras caer en su estreno.

Miércoles 15 de abril

  • 19:00 | Rosario Central vs. Junior de Barranquilla (Colombia): El "Canalla", con la expectativa por el regreso continental de Ángel Di María en el Gigante de Arroyito, enfrentará a un duro rival colombiano que siempre complica.
  • 21:30 | Independiente Rivadavia vs. Fluminense (Brasil): La "Lepra" mendocina se enfrentará al experimentado equipo en un duelo que promete ser de alta intensidad en el Estadio Maracaná.

Jueves 16 de abril

  • 21:30 | Platense vs. Peñarol (Uruguay)
  • 19:00 | Lanús vs. Always Ready (Bolivia)

Copa Sudamericana: cuándo juega River

Driussi Blooming

Martes 14 de abril

  • 19:00 | Grêmio (Brasil) vs. Deportivo Riestra: Parada durísima para el "Malevo", que deberá visitar Porto Alegre para enfrentar a un rival dificil de la competencia.

Miércoles 15 de abril

  • 21:30 | River Plate vs. Carabobo FC (Venezuela): El equipo del "Chacho" Coudet tendrá su estreno oficial en el Estadio Monumental por este certamen. Tras el empate en Bolivia ante Blooming, el Millonario está obligado a ganar ante su gente para acomodarse en el Grupo H.
  • 19:00 | Racing Club vs. Botafogo (Brasil): La Academia de Gustavo Costas buscará imponer su jerarquía en el Cilindro de Avellaneda para estirar su buen arranque.

Jueves 16 de abril

  • 21:30| San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca (Ecuador): Estadio Pedro Bidegain
  • 19:00 | Tigre vs. Macará (Ecuador): Monumental de Victoria
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Silva, campeón con Platense del Apertura 2025.

Silva, de cara al debut en la Copa Libertadores: "Queremos seguir escribiendo la historia de Platense"

Boca Juniors ganó su primer partido en la Copa Libertadores 2026. 

Tras el triunfo ante la Católica, cuándo vuelve a jugar Boca en la Libertadores

Boca ya se prepara para su siguiente partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras su victoria sobre Universidad Católica

Paredes: gol y figura en su debut en Copa Libertadores.
play

Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile

El momento de tensión en la capital de Chile.

Mal momento para los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados por la barra de Colo Colo

La final de la Libertadores se jugará en Montevideo el 28 de noviembre.

Los impactantes premios que reparte la Copa Libertadores 2026: cuánto dinero recibirá el campeón

Rating Cero

Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados.

Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar"

El reparto de la serie belga Mar de fondo (Knokke Off), que es tendencia en Netflix, está encabezado por jóvenes talentos europeos.
play

Mar de Fondo tiene su nueva temporada en Netflix con más misterios y dramas: de qué se trata

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus.

Jessica Jones se reencontrará con dos héroes de Marvel en Daredevil: Born Again 3

Luciana Salazar.
play

Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad"

La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani

Daniela Celis.

"No me gustó...": el tenso cruce de Daniela Celis y Nick Sicario que generó dudas sobre su relación

últimas noticias

Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires. 

Tras el paro de colectivos, qué líneas no circulan este viernes 10 de abril

Hace 8 minutos
La agenda de los equipos nacionales en la Libertadores.

Para agendar: cuándo vuelven a jugar los equipos argentinos por la Libertadores y la Sudamericana

Hace 10 minutos
La enseñanza de Confucio sobre la felicidad, desde la filosofía oriental. 

El filósofo Confucio acerca de la felicidad: "No se puede comprar, se cultiva desde adentro"

Hace 12 minutos
play

El doloroso recuerdo del profesor de Maitena Rojas: "Era una nena alegre, que se divertía con las amigas"

Hace 21 minutos
Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados.

Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar"

Hace 39 minutos