31 de marzo de 2026 Inicio
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A qué hora juega la Selección argentina vs Zambia en La Bombonera: formaciones y cómo verlo en vivo

La Albiceleste, que viene de ganarle a Mauritania por 2 a 1, se despedirá del público argentino previo a lo que será el Mundial 2026 que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Messi irá de titular.

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Lionel Scaloni confirmó que Messi irá de titular

Lionel Scaloni confirmó que Messi irá de titular, mientras Julián Álvarez y Nico González podrían ir al banco

La Selección argentina jugará este martes contra Zambia en La Bombonera, con un pequeño cambio de horario, lo que será su último partido en el país antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con la intención de defender el título obtenido en Qatar 2022.

El diseño principal mantiene la esencia clásica del conjunto nacional.
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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni viene de una floja actuación, pero se quedó con el triunfo 2-1 ante Mauritania gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mientras que los africanos descontaron a través de Jordan Lefort.

Post encuentro, el entrenador no quedó conforme con la actuación del combinado nacional y en la conferencia de prensa de este lunes previo al amistoso, confirmó que realizará algunos cambios para darle minutos a otros convocados para mostrarse y ganarse la confianza para pelear una convocatoria de cara la próxima competencia del mundo.

Pensando en el 11 ideal, Scaloni indicó que Lionel Messi podría ir desde el arranque a diferencia del choque ante los mauritanos y “va a estar desde el inicio”, y que Julián Álvarez podría tener “poco de descanso”, al igual que Nico González quien “venía de una lesión, por lo que era importante darle la posibilidad a otros chicos”.

“Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”, sostuvo.

En cuanto al horario del choque, el encuentro estaba pactado para las 20.15, sin embargo, la AFA informó que el duelo comenzará 15 minutos más tarde de lo antes previsto. Los detalles detrás del cambio no fueron informados, pero presuntamente respondería a que, al ser día de semana, la idea es darle más tiempo a la gente para poder llegar a la cancha.

Además, se detalló que habrá shows artísticos que se presentarán en la previa y luego de la jornada: Tiago PZK, Yami Safdie, TAPARI, Los Totora y Fran de Cruzando el Charco.

Este será el último partido de la Selección argentina hasta el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Argentina vs. Zambia: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 20:30
  • Televisión: Telefe y Dports
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Argentina vs. Zambia: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
  • Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina.
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