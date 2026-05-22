Masivo apagón para usuarios de Edesur: cuáles son los barrios de la Ciudad afectados La interrupción del suministro eléctrico se produjo por el incendio de una subestación de la empresa, ubicada en Parque Centenario. Por Agregar C5N en









El apagón en Edesur dejó más de 110.000 damnificados en la zona afectada a las 4 de la mañana.

Más de 110.000 usuarios de Edesur amanecieron sin luz en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA. Si bien el pico máximo fue alrededor de las 4.35 de la mañana, por lo menos 25.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más perjudicados son Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal. Según los datos del ENRE, el pico se dio cerca de las 4:35 con más de 110 mil afectados de Edesur y más de 600 con Edenor.

En lo que respecta a la zona del AMBA y del Conurbano, de acuerdo con los datos del ente energético, la zona sur fue la que sufrió más de los cortes: Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Ezeiza, El Jagüel, San Francisco Solano, Sourigues, Ranelagh e Ingeniero Budge.

mapa corte A la espera de confirmaciones por parte de la empresa proveedora del servicio, lo que se supo hasta el momento es que el corte de luz se produjo por la explosión de un transformador en la subestación de Caballito, lo que provocó un incendio.