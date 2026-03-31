La historia de Patson Daka, figura de Zambia, rival de la Selección: dónde juega y el día que casi se quiebra el cuello de forma insólita El delantero hizo una pirueta fallida en el festejo de su gol en la última Copa Africana de Naciones y que terminó con una fuerte caída. Por + Seguir en







Patson Daka es la mayor figura del equipo de Zambia.

Argentina cerrará su doble fecha FIFA en La Bombonera enfrentando a Zambia, rival conseguido a contrarreloj por la AFA. Patson Daka, delantero de 27 años que brilla en el Leicester City inglés, es la principal amenaza ofensiva del conjunto africano. En la última Copa Africana, Daka se volvió viral tras intentar una pirueta acrobática para celebrar un gol agónico ante Malí. El delantero cayó de forma violenta sobre su zona cervical y, aunque el impacto asustó a todos, afortunadamente no sufrió lesiones graves. La Selección argentina continúa su preparación en Buenos Aires previo a la Copa Mundial 2026. Tras el duelo ante Mauritania, el foco se traslada al próximo encuentro en La Bombonera contra Zambia, un rival que la AFA logró concretar a contrarreloj para cerrar la doble fecha FIFA.

Aunque el conjunto africano no aterrizó en Ezeiza con la totalidad de sus estrellas, los ojos de los analistas y los hinchas están puestos sobre su máxima referencia ofensiva: Patson Daka. A sus 27 años, el atacante del Leicester City llega como la gran amenaza para la defensa albiceleste, respaldado por una trayectoria europea que lo posiciona como uno de los delanteros más peligrosos del continente africano.

Más allá de su innegable talento frente al arco, el delantero protagonizó uno de los momentos más impactantes y virales de la última Copa Africana de Naciones. Su nombre circuló en el mundo del fútbol recientemente por un particular accidente en que casi se quiebra el cuello durante un partido.

El día que Patson Daka casi se quiebra el cuello DISEÑO 1200x675 Durante el cierre de la primera fecha del Grupo A, Zambia perdía ante Malí y parecía quedarse con las manos vacías. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 92 minutos, Daka conectó un cabezazo salvador que sentenció el empate definitivo. La euforia por el gol agónico fue tan desbordante que el futbolista decidió celebrar con una pirueta acrobática en el aire, un gesto técnico que suele realizar pero que en esa ocasión terminó de la peor manera posible.

La imagen dio la vuelta al mundo debido a la peligrosidad de la caída. Al perder la estabilidad en el aire, el delantero del Leicester no logró aterrizar sobre sus pies y terminó impactando violentamente contra el césped, con todo el peso de su cuerpo cayendo de forma directa sobre la zona cervical. Por unos segundos, el festejo se transformó en pánico tanto para sus compañeros como para los espectadores.

Afortunadamente, y de manera casi milagrosa, el goleador pudo reincorporarse sin lesiones de gravedad, dejando aquel episodio como una anécdota. Daka tiene un presente muy promisorio; su ficha está tasada en unos 5 millones de euros y sus estadísticas con la camiseta nacional son contundentes, acumulando 21 goles en 46 presentaciones.