A qué hora juega Estudiantes de La Pata vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo ver en vivo

Boca jugará en condición de visitante frente a Estudiante de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Zona A, en un partido que sumó un condimento extra en las últimas horas por el pase de Santiago Ascacibar, que se convirtió en refuerzo del Xeneize junto a Ángel Romero.
Tras el buen arranque donde el conjunto de Claudio Úbeda le ganó a Barracas Central por 1 a 0 en La Bombonera, el técnico deberá realizar un cambio obligado: Alan Velasco sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará alejado de las canchas durante alrededor de dos meses.
En su lugar, podría aparecer Kevin Zenón aparece como alternativa, pero en las pocas oportunidades que le dio Úbeda, es probable que el Sifón busque otra opción. En ese caso, buscará consolidar un mediocampo con Leandro Paredes, Ander Herrera y Tomás Belmonte, con la intención de empezar a sumar puntos en un torneo que será largo y exigente.
Lucas Janson como fija en la delantera, dado que no hay más delanteros disponibles, el ex-Vélez podría jugar por el costado y dejarle el centro del ataque al pibe Íker Zufiaurre, que sumó minutos el último domingo.
Además del 9 que fuera goleador de la Reserva, en la lista de convocados aparecen tres grandes promesas de Boca Predio: Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores. Los tres juveniles aún no debutaron en Primera División y este miércoles podrían tener la chance de hacerlo en La Plata.
Por su parte, los de La Plata vienen de empatar 1 a 1 con Independiente en Avellaneda y busca su primera victoria en el torneo. Con la Copa Libertadores en el horizonte, el Pincha mantuvo la base del equipo campeón, pese a la salida de Ascacibar.
De igual modo, sumó a Brian Aguirre y Adolfo Gaich, aunque atraviesa un momento de transición por posibles salidas y lesiones, como la de Fernando Muslera, que sigue marginado.
Estudiantes (LP) vs. Boca: a qué hora juga y cómo verlo en vivo
- Hora: 22:10
- Televisión: ESPN Premium
- Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Héctor Paletta
Estudiantes (LP) vs. Boca: probables formaciones
- Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.