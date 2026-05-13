Fin de ciclo: Carlos Tevez dejó de ser el técnico de Talleres tras la derrota ante Belgrano La dirigencia de La T decidió no renovar el vínculo con el Apache, después de haber sido eliminado en el clásico cordobés, por los octavos de final del Torneo Apertura. Por + Seguir en







Echaron a Tevez de Talleres tras la derrota contra Belgrano X (@CATalleresdecba)

Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Talleres después de haber perdido contra Belgrano en el clásico cordobés, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

La noticia se conoció durante la mañana de este jueves en las redes sociales de la T, donde publicaron que la dirigencia había decidido no renovar el contrato que el Apache mantenía con la institución y que ya se encontraban en búsqueda activa de entrenador.

En el comunicado aclararon que Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina

"En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026", destacaron, sobre el rendimiento del entrenador saliente.

Concretamente, Tevez condujo a Talleres en 35 partidos, obteniendo un récord muy parejo de de 13 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Con 28 goles convertidos y la misma cantidad de recibidos, cerró su paso por el equipo cordobés con una efectividad del 47%.