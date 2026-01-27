27 de enero de 2026 Inicio
A contrarreloj, Riquelme acordó la llegada de Santiago Ascacíbar: ¿jugará este miércoles ante Boca?

Tras confirmarse el arribo de Ángel Romero, el Xeneize tiene todo arreglado con el volante de Estudiantes, que este miércoles recibe al conjunto de Claudio Úbeda en UNO. ¿Estará presente para despedirse en cancha o Eduardo Domínguez optará por preservarlo?

Por
Ascacíbar junto a Belmonte

Ascacíbar junto a Belmonte, uno de los jugadores con los que competirá por un puesto.

A contrarreloj, Boca suma un nuevo refuerzo, el gran anhelo de Juan Román Riquelme: Santiago Ascacíbar tiene todo cerrado y se sumaría al Xeneize de manera oficial en las próximas horas. Así lo confirmó la cuenta de redes sociales del club que se encarga de informar de manera oficial las incorporaciones.

Ángel Romero jugará en Boca.
Se terminó la espera: Boca presentó a Ángel Romero como su primer refuerzo

Tras varias instancias de negociación con Estudiantes ante la necesidad de incorporar por la lesión en el talón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, la dirigencia xeneize logró destrabar la operación y el mediocampista se realizará este martes los estudios médicos previos a la firma de su contrato.

Luego de dos propuestas rechazadas, Boca mejoró su oferta y alcanzó un acuerdo por el 80% del pase del volante, una de las piezas fundamentales del equipo que conduce Eduardo Domínguez. Desde Estudiantes dieron el visto bueno para la transferencia, entendiendo también la voluntad del jugador de afrontar un nuevo desafío en su carrera.

Santiago Ascacibar y Eduardo Domínguez
Ascacibar, uno de los soldados de Eduardo Domínguez

Si bien los montos oficiales aún no fueron comunicados, la operación rondaría los u$s4 millones. El número final incluye una particularidad: Ascacibar aceptó resignar un 15% de su parte y se contempló, además, una deuda pendiente del club platense.

El viernes pasado, el volante fue titular en el empate 1-1 entre Estudiantes e Independiente y, tras el partido, se lo vio visiblemente emocionado en la zona de vestuarios, una imagen que muchos interpretaron como una despedida. Apenas cuatro días después, su desembarco en la Ribera quedó prácticamente sellado.

