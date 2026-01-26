26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

La información fue confirmada por el Xeneize en un parte médico. El volante ofensivo se lesionó en el debut ante Deportivo Riestra.

Por
Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

Boca encendió las alarmas en el inicio del Torneo Apertura. Alan Velasco sufrió una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas, aproximadamente, por dos meses. La noticia fue confirmada por el Xeneize, a través de un parte médico.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Te puede interesar:

Boca: se cayó la llegada del refuerzo que más quería Juan Román Riquelme

Alan Velasco parte
El parte m&eacute;dico de Alan Velasco.

El parte médico de Alan Velasco.

El episodio ocurrió durante la victoria por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, en la primera fecha del campeonato. Velasco fue titular, pero debió ser reemplazado en el segundo tiempo por Brian Aguirre tras manifestar una molestia en la rodilla, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico.

Este lunes, el volante ofensivo se realizó estudios médicos y quedó confirmada su baja para el próximo compromiso ante Estudiantes en La Plata. Ante este escenario, Claudio Úbeda deberá definir su reemplazo en el once inicial. Aguirre aparece como una de las principales alternativas para ocupar la banda derecha, mientras que Kevin Zenón surge como otra opción, teniendo en cuenta que Carlos Palacios también estará ausente por una sinovitis en la rodilla derecha.

La lesión de Velasco se suma a un antecedente reciente que preocupa en Boca. Se trata de la tercera que sufre desde su llegada al club hace un año. En 2025, el mediocampista padeció un esguince de tobillo y una distorsión de la banda lateral de la rodilla, lesiones que lo marginaron de las canchas durante casi tres meses y lo obligaron a perderse 11 partidos.

Noticias relacionadas

Tras su lesión, Germán Pezzella podría volver a jugar en marzo o abril.

La decisión especial que tomó Pezzella y sorprendió a todo River

Giovani Lo Celso marcó tendencia con su osado look.

La llamativa camisa que usó Giovani Lo Celso: se robó las miradas con su look

Franco Colapinto junto a Kimi Antonelli fueron los primeros en salir a la pista de Barcelona

Fórmula 1: el Alpine de Colapinto fue el primero en salir a la primera ronda de tests

Claudio Úbeda, DT de Boca.

Dura baja en Boca: Claudio Úbeda confirmó que un futbolista clave deberá operarse y se perderá varios partidos

Boca le ganó a Deportivo Riestra en la Bombonera.
play

Boca debutó con una sonrisa: le ganó 1-0 a Riestra con gol de Di Lollo

Este es el futbolista más caro de la Liga Profesional de Fútbol.

Acaba de volver al fútbol argentino y se convirtió en el futbolista más caro de la Liga Profesional

Rating Cero

Marcos Giles y Ángela Torres.

Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que son novios: "Estoy enamorada"

La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 
play

Hoy en Netflix: esta es la icónica serie que necesitabas y no sabías

Hasta el momento no existían registros públicos de encuentros juntos.

¿Nuevo romance? Esta famosa actriz argentina le respondió a Fito Páez y encendió los rumores

El conductor se sacó una foto con el joven.

Mario Pergolini tuvo un accidentado arranque de semana, con final feliz: "Desde hoy es mi mejor amigo"

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en 2014 y producto de la relación nacieron dos nenas: Francesca e Isabella

Se filtró un documento con los detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2015, se trata de la emocionante película Max, un film de aventuras, diversión y un tinte de drama, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. 
play

De qué se trata Max, la emotiva película que volvió a Netflix y es de lo más visto en la plataforma

últimas noticias

play
El fuego, que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, ha consumido ya más de 22.300 hectáreas y amenaza a la localidad de Cholila.

Desgarrador testimonio de una damnificada por los incendios en Chubut: "No te entra en el corazón tanta tristeza"

Hace 7 minutos
Marcos Giles y Ángela Torres.

Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que son novios: "Estoy enamorada"

Hace 20 minutos
Lugares para comer helado en la Costa Atlántica. 

Turismo en la Costa Atlántica: las 2 mejores heladerías para ir en el verano 2026

Hace 22 minutos
play
La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 

Hoy en Netflix: esta es la icónica serie que necesitabas y no sabías

Hace 22 minutos
Una experiencia inmersiva para fans y curiosos, con piezas inéditas, discos, fotos y relatos que recorren toda la historia del grupo.

Este es el museo de Los Beatles destacado en Buenos Aires que se puede visitar en enero 2026: dónde se encuentra

Hace 22 minutos