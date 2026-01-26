Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera La información fue confirmada por el Xeneize en un parte médico. El volante ofensivo se lesionó en el debut ante Deportivo Riestra. Por + Seguir en







Boca encendió las alarmas en el inicio del Torneo Apertura. Alan Velasco sufrió una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas, aproximadamente, por dos meses. La noticia fue confirmada por el Xeneize, a través de un parte médico.

Alan Velasco parte El parte médico de Alan Velasco. El episodio ocurrió durante la victoria por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, en la primera fecha del campeonato. Velasco fue titular, pero debió ser reemplazado en el segundo tiempo por Brian Aguirre tras manifestar una molestia en la rodilla, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico.

Este lunes, el volante ofensivo se realizó estudios médicos y quedó confirmada su baja para el próximo compromiso ante Estudiantes en La Plata. Ante este escenario, Claudio Úbeda deberá definir su reemplazo en el once inicial. Aguirre aparece como una de las principales alternativas para ocupar la banda derecha, mientras que Kevin Zenón surge como otra opción, teniendo en cuenta que Carlos Palacios también estará ausente por una sinovitis en la rodilla derecha.