Bomba en Boca: se cayó la llegada del refuerzo que más quería Juan Román Riquelme El Xeneize sufrió otro revés en el mercado de pases y se quedará sin uno de los grandes anhelos de la dirigencia. Por + Seguir en







Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

El club Fluminense de Brasil renovó el contrato del futbolista Kevin Serna, quien era pretendido por Boca, por lo que el Xeneize no podrá incorporar a uno de los jugadores anhelados por la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme en el mercado de pases.

En su cuenta de la red social X, el periodista César Luis Merlo confirmó que el jugador colombiano, de 28 años, renovó su vínculo con el club carioca, por lo que oficialmente no se incorporará al Xeneize. "Fluminense le renovó contrato a Kevin Serna hasta diciembre de 2028 después de no venderlo a Boca", expresó el especialista en el mercado de pases.