Horoscopo de hoy, miércoles 3 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 3 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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(21 de marzo al 19 de abril)

Aries se asocia con el dios de la guerra griego, Ares. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser valientes, enérgicos y apasionados, pero también pueden ser impulsivos y agresivos.

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro se asocia con el mito griego de la princesa Europa, quien fue raptada por Zeus en forma de toro. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser tercos y leales, pero también pueden ser posesivos y celosos.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis se asocia con los hermanos gemelos Castor y Pólux de la mitología griega. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser comunicativos y versátiles, pero también pueden ser superficiales y cambiantes.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer se asocia con el cangrejo en la mitología griega. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser emocionales y protectores, pero también pueden ser retraídos y susceptibles.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo se asocia con el león en la mitología griega. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser líderes y generosos, pero también pueden ser arrogantes y dominantes.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo se asocia con la diosa griega de la justicia, Astrea. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser prácticos y analíticos, pero también pueden ser críticos y perfeccionistas.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra se asocia con la diosa griega de la justicia, Temis. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser equilibrados y diplomáticos, pero también pueden ser indecisos y complacientes.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio se asocia con el escorpión en la mitología griega. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser apasionados y misteriosos, pero también pueden ser celosos y controladores.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario se asocia con el centauro mitad hombre y mitad caballo, Quirón. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser aventureros y optimistas, pero también pueden ser imprudentes y arrogantes.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio se asocia con la cabra en la mitología griega. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser ambiciosos y disciplinados, pero también pueden ser fríos y distantes.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario se asocia con el portador de agua en la mitología griega. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser originales y humanos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis se asocia con los peces y su historia se remonta a la mitología griega. Se dice que los dioses se transformaron en peces para escapar de la persecución de los titanes. Este signo representa la sensibilidad y la espiritualidad.