Horóscopo de hoy, martes 11 de agosto

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 11 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy la creatividad te empuja a animarte a lo tuyo, pero ojo con las respuestas al voleo. Una idea puede crecer mucho más si la compartís. En lo económico, invertir tiempo en lo que te apasiona puede rendir más de lo que pensás.

(21 de abril al 21 de mayo)

La energía se concentra en lo cotidiano y en los afectos Tauro. Resolver ese pendiente te da paz para arrancar el nuevo ciclo. En finanzas, ordenar gastos chicos puede darte un alivio grande.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Una charla puede cambiarte la mirada sobre algo Géminis. La Luna y Mercurio te dan chispa para reuniones e ideas originales. En lo económico, una propuesta inesperada puede abrirte un camino distinto.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Marte en tu signo te pone más firme con lo que realmente importa Cáncer. Actuar desde la convicción vale más que reaccionar. En plata, animarte a defender lo tuyo puede marcar la diferencia.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

La Luna, Mercurio y Júpiter te ponen en el centro de la escena Leo. Todo lo que se potencie hoy gana impulso extra con el eclipse. En lo financiero, tu capacidad de liderazgo puede abrir nuevas oportunidades.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El martes te invita a observar y preparar antes de moverte Virgo. No hace falta mostrar todas las cartas. En finanzas, la paciencia puede ser tu mejor inversión.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Venus en tu signo sigue trabajando tus vínculos Libra. Una diferencia puede transformarse en punto de encuentro. En lo económico, negociar con empatía puede dejarte mejores acuerdos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La oposición Luna-Mercurio-Plutón trae definiciones en temas de poder y dinero Escorpio. Lo que parecía fijo pide actualización. En finanzas, revisar contratos o acuerdos puede evitarte sorpresas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El fuego leonino te enciende las ganas de aprender y viajar Sagitario. El entusiasmo crece con el eclipse, pero no olvides descansar. En lo económico, apostar a expandirte puede ser clave, siempre con un plan claro.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El martes te invita a revisar compromisos y recursos compartidos Capricornio. Una decisión serena puede tener impacto a largo plazo. En finanzas, ordenar cuentas conjuntas te da más tranquilidad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La oposición Luna-Plutón pone el foco en los vínculos Acuario. Escuchar de verdad puede enriquecer mucho una relación. En lo económico, una sociedad bien llevada puede ser más rentable que ir solo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La jornada favorece ajustes y preparación para el eclipse Piscis. Ordenar tu rutina o cuidar tu cuerpo se siente más significativo. En finanzas, cerrar pendientes te libera energía para lo que viene.