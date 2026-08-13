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Cecilia Roth respondió a los rumores sobre la serie de Moria Casán: "Burradas de gente que no conozco"

Frente a las versiones de cruces en la filmación de la serie, la actriz que interpreta a La One cuando es mayor aseguró que "no hay que darles bola".

La actriz aseguró que hay algunos medios que fomentan el escándalo.

La actriz aseguró que hay algunos medios que fomentan el escándalo.

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A horas del esteno de la serie sobre la vida de Moria Casán, Cecilia Roth salió a responder sobre los rumores de peleas con la producción durante el rodaje y los desmintió rotundamente: "Burradas de gente que no conocés".

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La actriz interpreta a la conductora, que está por cumplir 80 años, en su etapa más adulta. "Lo que a mí me pasa con las críticas -la buena y la mala- es que considero que no hay que darle bola a ninguna", remarcó la artista ante un cronista de LAM.

Roth fue consultada por la prensa por las versiones que hablaban de su "mal humor" y las supuestas "llegadas tarde" que habrían entorpecido el trabajo y por las que, además, habría habido quejas de sus colegas y algún llamado de atención por parte de los productores de Netflix.

Agregó: "Uno tiene que sentir lo que siente de su propio trabajo. Uno sabe lo que pasó en el trabajo, lo que sintió, lo que pudo dar y después, el afuera es el afuera".

Cuándo se estrena la serie de Moria Casán

La serie biográfica sobre Moria Casán, titulada Moria, se estrena este viernes 14 de agosto de 2026 a nivel mundial en Netflix. La producción tiene ocho episodios y cuenta con la participación de la propia diva junto a Sofía Gala Castiglione, que interpreta a su madre de joven; Griselda Siciliani es Moria en su edad intermedia, y Cecilia Roth hace de La One en su edad mayor.

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