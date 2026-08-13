Cecilia Roth respondió a los rumores sobre la serie de Moria Casán: "Burradas de gente que no conozco" Frente a las versiones de cruces en la filmación de la serie, la actriz que interpreta a La One cuando es mayor aseguró que "no hay que darles bola". Agregar C5N en









La actriz aseguró que hay algunos medios que fomentan el escándalo. Redes sociales

A horas del esteno de la serie sobre la vida de Moria Casán, Cecilia Roth salió a responder sobre los rumores de peleas con la producción durante el rodaje y los desmintió rotundamente: "Burradas de gente que no conocés".

La actriz interpreta a la conductora, que está por cumplir 80 años, en su etapa más adulta. "Lo que a mí me pasa con las críticas -la buena y la mala- es que considero que no hay que darle bola a ninguna", remarcó la artista ante un cronista de LAM.

CECILIA ROTH RESPONDE A LAS CRÍTICAS



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/bWcFkF31S5 — América TV (@AmericaTV) August 13, 2026 Roth fue consultada por la prensa por las versiones que hablaban de su "mal humor" y las supuestas "llegadas tarde" que habrían entorpecido el trabajo y por las que, además, habría habido quejas de sus colegas y algún llamado de atención por parte de los productores de Netflix.

Agregó: "Uno tiene que sentir lo que siente de su propio trabajo. Uno sabe lo que pasó en el trabajo, lo que sintió, lo que pudo dar y después, el afuera es el afuera".