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Horóscopo de hoy, viernes 14 de agosto

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 14 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.
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Horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries mostrá tu talento sin miedo: lo que te propongas, lo conseguís. Se viene un finde con encuentros intensos y mucha chispa. En lo económico, una idea puede transformarse en recurso si la encarás con confianza.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La Luna creciente te pone pilas para encarar cualquier reto Tauro. Eso sí, si aparecen problemas ajenos, mejor mirar de afuera. En finanzas, conviene no meterse en gastos que no te corresponden.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Momento ideal para soltar lo que dolió Géminis y disfrutar de lo que te hace bien. Vas a contagiar buena onda con tu manera de expresarte. En plata, una charla puede abrirte una oportunidad inesperada.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Marte en tu signo te da coraje para dejar atrás las peleas internas y confiar en vos. El éxito está más cerca de lo que pensás Cáncer. En lo económico, tu seguridad atrae nuevas chances.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Feliz cumpleaños astral Leo: Sol y Júpiter iluminan tu fuego y te empujan a vivir algo distinto. Animate a brillar. En finanzas, tu magnetismo puede traerte propuestas jugosas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No te enganches en discusiones al divino botón Virgo. Tu familia será tu cable a tierra. En lo económico, un pequeño ajuste en la rutina puede ahorrarte más de lo que imaginás.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La energía lunar te invita a moverte, viajar y abrirte a nuevas experiencias Libra. Vas a encontrar fuerza para cambiar de rumbo. En finanzas, un contacto puede acercarte una propuesta interesante.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Puede aparecer algún sacudón que te saque la calma. Es hora de priorizarte y hacer cambios Escorpio. En lo económico, revisar tus compromisos te dará más tranquilidad.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La tolerancia será tu llave para que todo fluya. Días ideales para salir, disfrutar y expandirte. En finanzas, tu optimismo te ayuda a ver oportunidades donde otros ven problemas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tu fortaleza interior te hace imparable Capricornio. Este finde pinta para encuentros que suman. En lo económico, tu disciplina empieza a mostrar frutos concretos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La Luna creciente te impulsa a soltar lo que ya no suma Acuario. Vas a vivir días tranquilos y sinceros. En finanzas, un cierre de ciclo puede abrirte espacio para algo mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La vida se pone generosa con vos Piscis. Marte te da energía para avanzar sin frenos. En lo económico, un proyecto importante empieza a tomar forma sólida.

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