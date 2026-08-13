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Moria Casán reveló por qué Lali Espósito y Susana Giménez no fueron al estreno de su serie

La biopic, próxima a estrenarse, repasa la vida y la trayectoria de la icónica conductora. Durante la alfombra roja de la presentación hubo dos grandes ausencias, y la diva explicó los motivos.

Moria Casán habló sobre las ausencias que generaron rumores.

Moria Casán habló sobre las ausencias que generaron rumores.

El lanzamiento de la serie que repasa la vida de Moria Casán generó repercusiones en el mundo del espectáculo, no solo por el contenido relacionado con la icónica vedette sino por las ausencias que hubo en la alfombra roja del estreno. La diva habló sobre eso y fue contundente.

La actriz aseguró que hay algunos medios que fomentan el escándalo.
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Durante la presentación oficial de su biopic hubo dos nombres que llamaron especialmente la atención porque no estuvieron presentes: Lali Espósito y Susana Giménez. La ausencia de ambas figuras rápidamente despertó dudas sobre posibles cruces o distanciamientos.

Frente a los interrogantes, Moria habló con Pepe Ochoa y se refirió a la ausencia de Lali, con quien se creía tenía una relación muy cercana.

Moria Casán durante la entrevista en el streaming.

Moria Casán durante la entrevista en el streaming.

De acuerdo con su relato, ella no tuvo participación en la organización y explicó que la producción convocó a los invitados. "De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix. A mí me preguntaron quién quería que vaya y dentro de esa gente no estaba Lali porque no era de mi círculo familiar", explicó.

En ese sentido, la One explicó que no hay ningún distanciamiento, destacó la buena relación que mantiene con Lali y aseguró que no esperaba su presencia en la alfombra roja. "Somos conocidas, tengo la mejor, adoro haber hecho algo con ella. Tal vez ella no pudo ir al estreno, no espero nunca nada yo. Ni me di cuenta de que no estaba", concluyó la diva.

Lali y Moria Casán.

Lali y Moria Casán.

Qué dijo Moria Casán sobre la ausencia de Susana Giménez

Moria Casán y Susana Giménez comparten una extensa historia en la farándula argentina. Es por esto que la diva de los teléfonos también forma parte de la biopic sobre la vida de Casán.

Moria Casán y Susana Giménez.

Moria Casán y Susana Giménez.

Ante la pregunta sobre por qué Susana no estuvo presente, la diva explicó qué vínculo mantiene actualmente con la conductora y reveló que no recibió ningún mensaje de felicitación por el lanzamiento de la serie. "Susana no me escribió para felicitarme, nosotras no nos hablamos. Con Mirtha me hablo más, a veces cuando va al programa me manda mensajes. Con Susana estamos distanciadas hace un montón de tiempo, que no nos hablamos", expresó.

Sin embargo, dejó en claro que no se trata de un conflicto. "No es un enfrentamiento, es una distancia. Yo siempre contesté con una ironía sobre Susana, capaz a ella le molestó. En la serie se ve mucho compañerismo, en el momento que estuvimos nos acompañamos mucho. Ella se divertía mucho conmigo y yo con ella", recordó.

Al mismo tiempo, la diva aprovechó la entrevista para aclarar un rumor en torno al vínculo entre ambas y sus respectivos programas de espectáculos. En este sentido, desmintió que Susana nunca haya ido a verla y explicó por qué tampoco participó de sus ciclos.

“La gente dice que ella nunca me vino a ver y eso es mentira. Me vino a ver en todo, fui yo la que nunca la fue a ver. Y ella nunca vino a mis programas porque yo no la invité, porque no tenía nada que ver. No me gusta invitar gente a mis programas, siento que los molesto", aclaró.

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