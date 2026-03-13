13 de marzo de 2026 Inicio
Astrología: el ritual del Primer cuarto lunar que muchas personas hacen para impulsar sus proyectos

Muchas prácticas espirituales recomiendan aprovechar este momento para activar ordenar prioridades y fortalecer intenciones vinculadas con el bienestar y la prosperidad.

En astrología

En astrología, esta fase se asocia con el momento de pasar de la idea a la acción, transformando las intenciones sembradas días antes en pasos concretos hacia el futuro.

  • El 25 de marzo de 2026 la Luna entra en fase de Cuarto creciente, también conocida como Primer cuarto.
  • Durante esta fase, el satélite natural transita por el signo de Cáncer, asociado con el hogar, las emociones y la seguridad.
  • En astrología, el Primer cuarto de Luna simboliza un momento de acción, decisiones y avances concretos.
  • Es la etapa del ciclo lunar en la que las intenciones sembradas durante la Luna Nueva comienzan a tomar forma.

Astrología: el 25 de marzo de 2026 la Luna alcanza la fase de cuarto creciente, mientras transita por el signo de Cáncer. Esta etapa del ciclo lunar es considerada como un momento para tomar decisiones. ¿Cuál es el ritual del primer cuarto lunar que muchas personas hacen para impulsar sus proyectos?

Después de la energía de la Luna Nueva, donde se siembran intenciones, el primer cuarto funciona como una fase de acción y movimiento. Es el punto del mes en el que muchas personas realizan rituales para fortalecer metas, activar la abundancia y avanzar hacia objetivos concretos.

En el ciclo lunar, el cuarto creciente representa una etapa de crecimiento. La luz comienza a expandirse y simbólicamente se relaciona con la fuerza para avanzar y sostener los cambios iniciados. Cuando esta fase ocurre en Cáncer, la energía se vincula especialmente con:

  • el hogar
  • la seguridad emocional
  • la intuición
  • los proyectos personales que brindan estabilidad

El ritual del Primer cuarto lunar para impulsar proyectos

ritual luna creciente

Este rito es uno de los más compartidos en comunidades de astrología y espiritualidad porque ayuda a enfocar la energía en metas concretas.

Elementos

  • una vela blanca o amarilla
  • una hoja de papel
  • un lápiz o lapicera
  • una moneda o billete

Paso a paso

1. Crear un momento de calma

Busca un espacio tranquilo de tu casa y enciende la vela, símbolo de claridad y energía.

2. Escribir tus objetivos

En el papel anota tres proyectos o metas que quieras impulsar durante las próximas semanas.

3. Visualizar el resultado

Durante unos minutos imagina esos proyectos avanzando con éxito, como si ya estuvieran sucediendo.

4. Activar la abundancia

Coloca la moneda o billete sobre el papel mientras repites mentalmente una intención de prosperidad o crecimiento.

5. Guardar el papel

Dobla la hoja y guárdala en un lugar especial hasta la próxima Luna Llena, cuando simbólicamente se cosechan resultados.

