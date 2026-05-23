Todo esto puede generar emociones intensas, necesidad de libertad, ganas de romper estructuras y también heridas relacionadas con la autoestima, el merecimiento y la identidad.

¿Cómo impacta la Luna Llena en Sagitario a todos los signos?

¿Cómo impacta la Luna Llena en Sagitario a todos los signos? : la energía expansiva que llega el 31 de mayo se perfecciona el 31 de mayo y trae uno de los pulsos más intensos del mes.

Esta lunación ocurre apenas días después del ingreso del Sol en Géminis, que comenzó el 21 de mayo, generando un eje astrológico vinculado con la información, las ideas, los viajes, la verdad y la necesidad de expansión.

Mientras el perfil geminiano propone movimiento mental, preguntas y curiosidad, Sagitario busca sentido, dirección y una visión más amplia de la vida. Por eso, esta lunación puede traer revelaciones, decisiones importantes y cambios de perspectiva para muchos signos. Además, la lunación ocurre con aspectos muy potentes:

La lunación activa temas relacionados con viajes, estudios, decisiones importantes y nuevos horizontes. Puede aparecer una necesidad urgente de cambiar de rumbo o salir de una situación que ya quedó chica.

Tauro

Será una Luna intensa emocionalmente. Se mueven temas vinculados con vínculos profundos, dinero compartido y emociones que estaban reprimidas.

Géminis

La energía impacta de lleno en relaciones y sociedades. Con el Sol recién ingresado en tu signo, muchas conversaciones importantes podrían cambiar vínculos para siempre.

Cáncer

La Luna Llena pone foco en rutinas, salud física y emocional. Es un momento ideal para revisar hábitos y entender qué situaciones están agotando tu energía.

Leo

Se activa el deseo de disfrutar más, conectar con la creatividad y animarse a vivir romances o experiencias nuevas. También puede traer noticias inesperadas en el amor.

Virgo

La energía moviliza temas familiares y emocionales. Muchas personas de este signo sentirán necesidad de ordenar asuntos del pasado o replantear dinámicas dentro del hogar.

Libra

Habrá mucha actividad mental y emocional. La lunación favorece conversaciones importantes, viajes cortos y cambios de perspectiva.

Escorpio

La Luna Llena ilumina temas económicos y de autoestima. Puede marcar cierres vinculados con dinero, trabajo o formas de valorar tu energía personal.

Sagitario

Luna Llena en Sagitario impacta directamente sobre tu identidad y emociones. Será una etapa de culminaciones, decisiones y enorme necesidad de autenticidad.

Capricornio

La energía puede sentirse introspectiva y movilizante. Viejas emociones o cansancios acumulados podrían salir a la superficie para ser finalmente liberados.

Acuario

La lunación activa amistades, proyectos y vínculos colectivos. También puede traer cambios inesperados en grupos o nuevas personas importantes en tu vida.

Piscis

Habrá movimientos fuertes en temas laborales, exposición pública y metas personales. Muchas personas sentirán necesidad de redefinir hacia dónde quieren crecer.