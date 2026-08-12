Horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 13 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy te cruzás de casualidad con alguien que hace rato no veías. Ese encuentro te va a mover la agenda y capaz el corazón. En lo económico, ojo con los gastos improvisados: no todo lo que brilla vale la pena.

(21 de abril al 21 de mayo)

Los miedos te frenan, pero la energía está de tu lado. Animate a acelerar un poco más. En finanzas, no te quedes quieto. Invertir en lo seguro puede darte un empujón.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No te exijas más de la cuenta, la autocrítica está bien pero sin castigo. En lo monetario, no compares tu progreso con el de otros: tu ritmo también genera frutos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Un consejo mal dado puede llevarte a decisiones rápidas. Pensá dos veces antes de actuar. En dinero, no sigas la corriente: tu intuición vale más que cualquier "experto".

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Un camino se cerró, pero la vida tiene mil más. Cambiar de rumbo puede ser lo mejor que te pase. En lo financiero, diversificar es tu clave: no pongas todo en un solo destino.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La energía te sobra y la suerte te acompaña. Aprovechá para resolver pendientes. En plata, es un buen día para ordenar cuentas y cerrar temas que venías pateando.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Decí lo que sentís, especialmente si hablamos de amor. La creatividad está encendida. En economía, una idea original puede transformarse en ingreso extra.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Aunque los días no fueron fáciles, poné buena cara: llegan noticias que alivian. En lo financiero, un negocio que parecía trabado empieza a destrabarse.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No entregues tus convicciones por alguien que no lo merece. Pensalo bien antes de ceder. En dinero, no arriesgues tus recursos por promesas vacías.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Es momento de abrirte a nuevas amistades y contactos. Te van a sumar mucho. En finanzas, una conexión inesperada puede traerte oportunidades.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El romanticismo manda hoy y la noche promete. No dejes que nada arruine tus planes. En lo económico, disfrutá pero sin descuidar el bolsillo: el placer también se administra.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Viví cada segundo, aprendé de lo que te rodea. No hay tiempo que perder. En plata, cada experiencia suma: incluso los errores son inversión en aprendizaje.