16 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El Sol deja Tauro y entra en Géminis: el fuerte cambio energético para algunos signos que traerá la conjunción con Urano

La astrología anticipa días de movimiento, noticias inesperadas y transformaciones importantes para algunas personas.

Por
¿Cómo es el fuerte cambio energético para algunos signos que traerá la conjunción con Urano?.

¿Cómo es el fuerte cambio energético para algunos signos que traerá la conjunción con Urano?.

  • El 21 de mayo, el Sol en Géminis inicia una nueva etapa energética.
  • La energía geminiana estará vinculada con comunicación, movimiento y decisiones rápidas.
  • Muchas personas sentirán necesidad de salir de la rutina y empezar algo nuevo.
  • El tránsito puede generar noticias sorpresivas y giros repentinos.

El Sol deja Tauro y entra en Géminis: el 20 de mayo finaliza la temporada taurina y comienza una transición que promete una fuerte revolución. El 21 de mayo, el astro solar inaugura una energía marcada por la comunicación. ¿Cómo es el fuerte cambio energético para algunos signos que traerá la conjunción con Urano?

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Pero este tránsito tendrá un condimento especial: la cercanía con Urano en el signo de los gemelos, un planeta asociado con cambios bruscos, despertares y situaciones inesperadas.

La astrología anticipa días intensos para algunos signos, especialmente aquellos que vienen sintiendo bloqueos, cansancio mental o necesidad de transformación. Durante las últimas semanas, el perfil taurino impulsó temas relacionados con:

  • estabilidad;
  • economía;
  • cuerpo;
  • seguridad emocional;
  • disfrute;
  • autoestima.

Sin embargo, el ingreso del astro solar en Géminis cambiará completamente el clima energético. La sensación de lentitud comenzará a desaparecer y dará lugar a una etapa mucho más dinámica.

Texto del párrafo - 2026-05-15T103224.146

Los signos que más sentirán el tránsito del Sol en Géminis

Los signos más movilizados serán:

  • Géminis;
  • Virgo;
  • Sagitario;
  • Piscis.

Mientras que Libra y Acuario podrían experimentar una etapa de expansión social y nuevas conexiones. Tauro, por su parte, comenzará a cerrar procesos importantes relacionados con dinero, autoestima y estabilidad personal.

Por otro lado, el ingreso del Sol geminiano junto a la energía impredecible uraniana marca el comienzo de semanas aceleradas y muy mentales. La astrología recomienda aprovechar este tránsito para: animarse a cambiar, comunicar ideas, estudiar, iniciar proyectos y salir de estructuras rígidas. Será una temporada marcada por la curiosidad, el movimiento y las sorpresas.

Noticias relacionadas

La energía de esta fecha es ideal para realizar un ritual simple enfocado en prosperidad y apertura de caminos.

El poderoso ritual del 15/5: por qué el número 5 tiene una energía especial en esta fecha

La astrología marca el comienzo de un período mucho más dinámico, social y mental, ideal para abrir nuevas puertas, conectar con otras personas y animarse a pensar distinto.

El Sol entra en Géminis el 21 de mayo: cómo impactará en todos los signos

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 15 de mayo

A tener en cuenta este cambio.

Luna nueva en Tauro y conjunción con Urano: el ritual ideal para aprovechar la energía del 16 de mayo de 2026

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de mayo

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 13 de mayo

Rating Cero

El entorno más cercano del músico desmiente categóricamente la información.

Alarma por la salud de Luis Miguel: las versiones detrás de la supuesta internación de urgencia

Qué dijo Agustín Bernasconi sobre los rumores de que está saliendo con Wanda Nara.

Aclarado: qué dijo Agustín Bernasconi sobre el rumor del romance con Wanda Nara

Andrea del Boca espera el alta de su odontólogo para volver al reality de Telefe.
play

Gran Hermano 2026: se filtró la condición clave que debe cumplir Andrea del Boca para volver a Telefe

Quién es la nueva pareja de Mauricio Macri. 

Así fue la primera foto que se filtró de Mauricio Macri con su nueva novia

Britney suele bailar en sus redes con diferentes elementos en las manos. 

¿Con un cuchillo en la mano? Acusan a Britney Spears de protagonizar un escándalo en un restaurante

Adabel Guerrero habló tras su separación.

Adabel Guerrero reveló el calvario que vive tras su separación: "Me tiene atada de pies y manos"

últimas noticias

Boca debe ganar ante Cruzeiro si quiere pasar sin complicaciones a los octavos de la Copa.

Úbeda patea el tablero en Boca: tres cambios y una duda para enfrentar a Cruzeiro

Hace 13 minutos
El entorno más cercano del músico desmiente categóricamente la información.

Alarma por la salud de Luis Miguel: las versiones detrás de la supuesta internación de urgencia

Hace 26 minutos
Las llamas alcanzaron gran parte de la estructura del Hotel Huemul.

Feroz incendio en el histórico Hotel Huemul de Bariloche

Hace 38 minutos
Qué dijo Agustín Bernasconi sobre los rumores de que está saliendo con Wanda Nara.

Aclarado: qué dijo Agustín Bernasconi sobre el rumor del romance con Wanda Nara

Hace 1 hora
play
Andrea del Boca espera el alta de su odontólogo para volver al reality de Telefe.

Gran Hermano 2026: se filtró la condición clave que debe cumplir Andrea del Boca para volver a Telefe

Hace 2 horas