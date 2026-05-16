La astrología anticipa días de movimiento, noticias inesperadas y transformaciones importantes para algunas personas.

¿Cómo es el fuerte cambio energético para algunos signos que traerá la conjunción con Urano?.

El Sol deja Tauro y entra en Géminis : el 20 de mayo finaliza la temporada taurina y comienza una transición que promete una fuerte revolución. El 21 de mayo, el astro solar inaugura una energía marcada por la comunicación. ¿Cómo es el fuerte cambio energético para algunos signos que traerá la conjunción con Urano?

Pero este tránsito tendrá un condimento especial: la cercanía con Urano en el signo de los gemelos, un planeta asociado con cambios bruscos, despertares y situaciones inesperadas.

La astrología anticipa días intensos para algunos signos, especialmente aquellos que vienen sintiendo bloqueos, cansancio mental o necesidad de transformación. Durante las últimas semanas, el perfil taurino impulsó temas relacionados con:

Sin embargo, el ingreso del astro solar en Géminis cambiará completamente el clima energético. La sensación de lentitud comenzará a desaparecer y dará lugar a una etapa mucho más dinámica.

Los signos que más sentirán el tránsito del Sol en Géminis

Los signos más movilizados serán:

Géminis;

Virgo;

Sagitario;

Piscis.

Mientras que Libra y Acuario podrían experimentar una etapa de expansión social y nuevas conexiones. Tauro, por su parte, comenzará a cerrar procesos importantes relacionados con dinero, autoestima y estabilidad personal.

Por otro lado, el ingreso del Sol geminiano junto a la energía impredecible uraniana marca el comienzo de semanas aceleradas y muy mentales. La astrología recomienda aprovechar este tránsito para: animarse a cambiar, comunicar ideas, estudiar, iniciar proyectos y salir de estructuras rígidas. Será una temporada marcada por la curiosidad, el movimiento y las sorpresas.