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Horóscopo de hoy, domingo 9 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 9 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Al eclipse se lo considera un punto de inflexión que acelera procesos, cierra etapas e inaugura nuevos ciclos. 
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. Hoy le llegará un dinero extra. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Surge una sorpresa en su vida amorosa. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione, los perderá.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las subidas de tono confunden a su pareja. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Procure llevar una vida más sana.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Momento propicio para invertir en el hogar. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

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