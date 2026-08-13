YPF pidió adherirse al RIGI para desarrollar la mayor inversión en Argentina con u$s51.000 millones

La empresa petrolera lo solicitó con el objetivo de convertir "el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales". "Abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía", destacó Horacio Marín.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín , anunció que la empresa petrolera presentó el proyecto de inversión más grande en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , con una inversión de u$s51.000 millones. Además, detalló que la iniciativa buscará convertir "el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales".

Marín destacó la iniciativa en la red social X y marcó el desembolso de la empresa petrolera: "Se presentó el proyecto Argentina LNG, un proyecto transformador de la matriz energética argentina. Solicitamos la de adhesión al RIGI para Argentina LNG, un proyecto con una inversión de más de 51.000 millones de dólares, la más importante presentada hasta el momento".

En tal sentido, subrayó los alcances del proyecto. "Junto a Eni y XRG, seguimos avanzando en este proyecto que transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales. Estamos construyendo el futuro energético de la Argentina" , expresó.

En un comunicado, la compañía precisó que hasta 2031, año en el que se estima que comenzarán a operar las dos unidades flotantes de licuefacción, se espera una inversión cercana a los u$s29.000 millones. De ese total, alrededor de u$s24.000 millones apuntarán al desarrollo de infraestructura energética, como los complejos industriales, ductos dedicados, instalaciones portuarias y dos unidades de FLNG.

En tanto, se invertirán cerca de u$s5.000 millones para el desarrollo del upstream y la perforación de los pocos necesarios para alcanzar el nivel de producción y suministrar las unidades de licuefacción.

En este marco, YPF calculó que Argentina LNG creará alrededor de 20.000 puestos de empleo anuales durante la etapa de construcción, mientras que también estimó que se alcanzarán máximos de hasta 40.000 trabajadores durante los períodos de mayor actividad, previstos para el tercer año de la iniciativa.

También señaló que se espera "una fuerte participación de proveedores nacionales, con una contratación estimada de u$s15.000 millones en bienes y servicios, impulsando el crecimiento de la industria local y el desarrollo de capacidades productivas asociadas al sector energético".

"La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país", remarcó Marín.