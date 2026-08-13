El sorpresivo posteo de la mamá de Tini Stoessel en medio de los rumores de distanciamiento

En medio de los presuntos problemas de la familia Stoessel, unas publicaciones de Mariana en su red social no pasaron desapercibidas y confirmaron el distanciamiento con su hija.

Mientras Tini Stoessel avanza con los preparativos de su boda con Rodrigo de Paul , comenzaron a circular varios rumores sobre una supuesta mala relación con sus padres. Si bien hasta el momento se trata solo de versiones, un reciente posteo de su mamá confirmaría los problemas familiares.

El presunto conflicto quedó en el centro de la escena porque Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel no reaccionaron al anuncio de casamiento que la artista compartió en sus redes sociales, un gesto que volvió a reavivar las especulaciones sobre una interna familiar.

El video que la cantante publicó en sus redes revolucionó internet: sus amigos y familiares reaccionaron y dejaron su mensaje de apoyo y amor. Sin embargo, la ausencia de los perfiles de su papá y mamá alimentó aún más las especulaciones sobre un quiebre definitivo.

En lugar de sumarse a la celebración y felicitar a su hija en medio de este paso tan importante, Mariana optó por viajar a las lujosas playas de Saint-Tropez, en Francia, y a través de sus historias mostró cómo disfrutaba del verano junto a sus amigas. En una de las publicaciones, Mariana escribió "Gracias" seguido del nombre de su amiga, gesto que muchos usuarios percibieron como agradecimiento por acompañarla en este momento tan difícil.

El rumor de distanciamiento comenzó a circular luego de que se conociera que Mariana Muzlera desaprobó el noviazgo de Tini y la cantante Young Miko y el deseo de Tini de tomar el control total de su carrera y finanzas, un área manejada desde el inicio por su padre.

Tini Stoessel y su relación con Young Miko: "Ella sabía que a su mamá no le iba a gustar"

Pepe Ochoa fue quien reveló detalles sobre el conflicto y aseguró que las diferencias no serían recientes. "Lo de Tini y los padres viene de hace mucho tiempo. Ella quiso empezar a meterse en su negocio y saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre eso", expresó el periodista en su programa de streaming El Ejército de la Mañana.

Después, Ochoa puntualizó en la relación que la artista mantuvo con Young Miko, lo que habría molestado a Mariana: "Y con la mamá se pudrió todo en el momento que ella estuvo con Young Miko, ahí Tini se dio cuenta que la mamá no aceptó bajo ningún punto de vista ese vínculo. Acá no juzgo a nadie, pasa y esto es información. Cuando Tini arranca con Young fue algo que erosionó el vínculo con la madre".

En ese sentido, el periodista contó que Tini fue con dos amigas a contarle a la madre que estaba de novia con Young Miko y que eso ocasionó un quiebre entre ellas. "Ella sabía que a la mamá no le iba a gustar", reveló.