Quién era Gonzalo Balado, el surfista argentino que murió ahogado en la Isla de Pascua

Tenía 40 años y mostraba su pasión con varias fotos en las redes sociales. Falleció tras una asfixia por inmersión pese a ser asistido por los médicos.

El surfista marplatense Gonzalo Balado murió en un accidente en una zona de rompientes de Rapa Nui, más conocida como la Isla de Pascua, después de sufrir una emergencia durante una práctica. El hombre tenía 40 años y falleció el martes por la tarde debido a una asfixia por inmersión.

Balado era un aficionado del surf y en sus redes sociales compartía varias fotos referidas a ese deporte para mostrar su pasión, mientras que en Instagram también seguía a varias cuentas vinculadas a la disciplina. También se mostraba junto a su pareja, Yamileth Pasmiño , quien le dedicó una emotiva despedida después de su deceso.

En este marco, el portal BioBioChile consignó que sus conocidos lo apodaban "El Che" y el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Mai Teao, precisó que se desempeñaba en la gastronomía: "Trabajaba en cocina, tenía un pequeño boliche, un restaurante con su pareja , y se dedicaba obviamente a eso de día y en las tardes y sus fines de semana libres a surfear las grandes olas de Pascua".

El episodio ocurrió cerca de las 16:30, cuando Balado compartía una jornada de surf con otros dos deportistas en un sector considerado peligroso por la presencia de rocas. De acuerdo con los primeros reportes, el inconveniente se produjo durante una maniobra, cuando el grupo se disponía a abandonar el agua.

La emergencia fue comunicada al número marítimo 137 luego de que desde el hospital local alertaran sobre un adulto con dificultades en el mar. La Armada chilena desplegó una patrulla de la Policía Marítima y una moto de agua, aunque los compañeros del argentino ya habían conseguido trasladarlo hasta el Hospital Hanga Roa.

Una vez en el centro médico, los profesionales intentaron reanimar al surfista durante aproximadamente 40 minutos, pero no lograron revertir el cuadro, por lo que determinaron que la causa de muerte fue asfixia por inmersión y señalaron que no había alertas vigentes por mal tiempo o condiciones adversas.

La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui confirmó además que los dos compañeros que estaban con Balado permanecían estables. Por el momento, la investigación busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante la trágico episodio y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al surfista a quedar bajo el agua.

La despedida de la novia de Gonzalo Balado, el surfista argentino que murió ahogado en Chile

Tras conocerse la noticia, Yamileth Pasmiño compartió una despedida para Gonzalo a través de sus redes sociales. Sobre una imagen del mar y una persona con una tabla de surf, escribió un mensaje en el que expresó el dolor por la partida de quien era su pareja y compañero de vida.

"Que privilegio ser amada por vos, te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano", expresó Pasmiño junto a un corazón azul. Sus palabras reflejaron el vínculo que ambos mantenían con el océano y los viajes que compartían durante su vida en Rapa Nui.