Femicidio en Devoto: Pitty la numeróloga explicó su vínculo con la víctima tras ser mencionada en la carta del asesino

La experta en numerología habló después de ser nombrada en el escrito que dejó el asesino. Relató la última vez que habló con la victima y contó cómo se enteró del brutal hecho.

Pitty la numeróloga rompió el silencio y aclaró qué vínculo tenía con Romina María de los Ángeles Calvo, la víctima del femicidio ocurrido en Villa Devoto, luego de que su nombre apareciera en la carta que dejó el asesino. "No tengo idea de qué pasaba adentro de esa familia", aseguró.

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La justicia investiga el femicidio de la mujer, quien fue asesinada por Walter Humberto Verón, de 40 años. Después de cometer el crimen, el hombre dejó una carta donde nombra a la numeróloga: "Esa Pitty le cambió toda su personalidad", escribió en referencia a María Verónica Asad, conocida en los medios como Pitty.

Debido a esto, el juez Darío Bonanno la sumó a la investigación. Esto no significa que sospeche que Asad participó del crimen, sino que cree que podría sumar información para reconstruir cuál era la relación que mantenía con Calvo.

Cuando la carta se hizo pública, Pitty decidió contar que su relación con Romina era laboral: tiempo atrás, abrió un negocio de velas bajo su nombre y Calvo terminó abriendo una franquicia ubicada en Caballito. "Era una chica grande que necesitaba trabajar", explicó Pitty durante una entrevista con TN.

"Vino con el propósito de comprarme una franquicia, pero no tenía plata. Le fui dando algunas tareas para hacer y vi que tenía talento para trabajar: (era) súper limpia, disciplinada. Trabajaba de 10 a 20", relató.

De acuerdo con sus palabras, con el tiempo fueron "vinculándose", pero Calvo jamás le mencionó problemas o conflictos con su pareja. "Yo no tengo idea de qué pasaba adentro de esa familia", dijo Pitty, quien insistió que no conocía al femicida: "Yo conozco a Romina".

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Pitty contó que el hijo de Romina la llamó para avisarle del femicidio

En medio de la entrevista, la numeróloga recordó la última vez que habló con Romina, días antes del femicidio. "El sábado me llamó llorando, diciéndome que era la primera vez que había logrado pasar el número (de facturación) que yo esperaba. Imaginate lo buena que era en su trabajo. Era una persona espectacular, increíble. Lo limpia, lo ordenada, te podría contar mil cosas", reveló sobre cómo era Romina en su puesto de trabajo.

Pitty también contó que se enteró del femicidio por un llamado del hijo de Romina. El niño la llamó por teléfono para avisarle que su madre no iba a ir a trabajar; frente al planteo, Asad le preguntó si le había pasado algo. "Papá mató a mamá", respondió, palabras que la dejaron helada.

Horas más tarde, Pitty rompió en llanto en el programa de Yanina Latorre, SQP, y reveló el mal momento que atraviesa tras ser nombrada en la carta del femicida. "Estoy cansada, podrida. Soy una mina de laburo, ya no quiero más, quiero irme. La gente te roba, te saquea, se piensan que es fácil ser famosa", y concluyó: "Esta es mi realidad y aprendí que tengo que dar la cara".