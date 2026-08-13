Franco Colapinto está a un paso de seguir en Alpine en 2027: cuándo sería el anuncio oficial El piloto argentino atraviesa horas decisivas y la confirmación oficial de su continuidad en la Fórmula 1 parece estar cada vez más cerca. Incluso, ya habría una fecha de anuncio. Por Agregar C5N en









Se ultiman detalles en la escudería francesa y la ratificación oficial ya tiene fecha tentativa. Redes sociales

Después del receso obligatorio de verano de la Fórmula 1, Franco Colapinto vuelve a ser noticia porque se estaría por anunciar su continuidad en Alpine en la temporada 2027.

El piloto argentino habría cerrado el acuerdo con la escudería francesa y es posible que la noticia oficial se concrete después del Gran Premio de Países Bajos. Colapinto correrá entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto en el Autódromo de Zandvoort, en la que será la duodécima fecha del calendario de la F1.

Las conversaciones con el ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, para que el oriundo de Pilar siga siendo el compañero de equipo de Pierre Gasly, estarían encaminadas y solo sería cuestión de tiempo para la confirmación oficial.