13 de agosto de 2026 Inicio
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El riesgo país subió otra vez y se ubicó en 472 puntos, a pesar del repunte de las acciones argentinas

Los activos locales recuperaron terreno en Wall Street, mientras los títulos soberanos mantuvieron una tendencia dispar y el indicador de J.P. Morgan volvió a quedar bajo presión.

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Subió el riesgo país por octava jornada consecutiva. 

Subió el riesgo país por octava jornada consecutiva. 

El mercado financiero argentino cerró este jueves con señales mixtas: los ADRs mostraron una recuperación en Wall Street, mientras el riesgo país avanzó por octava jornada seguida hasta 472 puntos básicos. La plaza local recibió con alivio el dato de inflación de julio, aunque la presión sobre los activos soberanos persistió.

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En Nueva York, los bonos soberanos terminaron con variaciones acotadas y el Global 2041 encabezó las mejoras, con un avance de 0,3%. En sentido contrario, el Global 2035 y el Global 2046 cedieron 0,3%. Con estos movimientos, el índice elaborado por J.P. Morgan volvió a ubicarse por encima de 470 unidades.

En el mercado porteño, el S&P Merval operó prácticamente sin cambios y cerró en 3.000.582,18 puntos. Entre las acciones líderes, Edenor avanzó 4,7% y Metrogas ganó 2,5%, mientras Loma Negra cayó 2,4% y Aluar perdió 2,3%, en una rueda marcada por movimientos dispares entre los principales papeles cotizantes.

Los ADRs argentinos negociados en Nueva York mostraron una tendencia mayormente positiva, con Edenor al frente al registrar una suba de 4,8%. También avanzaron Grupo Supervielle, 1,8%; Grupo Financiero Galicia, 1,7%; e YPF, 1,1%. Del lado negativo, Loma Negra retrocedió 1,9% y Telecom terminó con una baja de 1%.

La reacción de los inversores también estuvo vinculada al dato oficial de precios de julio, que marcó una inflación mensual de 2,1%, en línea con las previsiones del mercado. Aunque el indicador superó nuevamente el umbral del 2%, los operadores interpretaron que parte de la aceleración respondió a factores estacionales.

En paralelo, el Tesoro concretó la primera licitación de deuda en pesos de agosto, con vencimientos por $4,5 billones. La Secretaría de Finanzas logró renovar prácticamente la totalidad de ese monto, por lo que el resultado no generó un efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez en el sistema financiero.

El economista jefe de PUENTE, Eric Ritondale, explicó que el resultado de la operación no modificó de forma inmediata la liquidez disponible. "Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro", señaló.

Inflación de julio: el dato que miró el mercado

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,1% en julio, luego del 1,9% de junio. Con este resultado, la inflación acumulada durante los primeros siete meses del año llegó al 19,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,8%.

Recreación y Cultura encabezó las subas del mes con un incremento de 5%, impulsado por paquetes turísticos y servicios culturales, mientras Restaurantes y hoteles registró un alza de 2,8%. En el extremo opuesto, Bebidas Alcohólicas y Tabaco aumentó 1,5% y Prendas de vestir y calzado mostró una baja de 1,3%.

El resultado llegó después del dato de la Ciudad de Buenos Aires, donde el IPC avanzó 2,9% en julio, frente al 1,8% de junio. En ese distrito, la variación interanual alcanzó 33,2% y el acumulado del año llegó a 19,4%, con Recreación y Cultura entre los rubros de mayor incidencia.

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