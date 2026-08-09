Horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 10 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries, la sinceridad te abre caminos en el amor y te acerca a quienes valoran tu energía. En lo laboral, tu iniciativa te pone en primer plano y marca diferencia. Cuidá el descanso porque una oportunidad económica inesperada puede requerir toda tu atención.

(21 de abril al 21 de mayo)

Los proyectos compartidos fortalecen la pareja y te dan estabilidad emocional Tauro. La paciencia será clave para resolver tensiones en el trabajo. Ordenar gastos e inversiones hoy te dará tranquilidad y mejor ánimo físico.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El diálogo despeja dudas y te ayuda a reconectar con afectos importantes. En el trabajo, llegan propuestas que pueden abrir nuevas puertas. Relajate para cuidar tu salud y no te apures con decisiones de dinero.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La familia y los afectos te regalan calma en este inicio de semana Cáncer. Tu constancia laboral empieza a rendir frutos y se nota en tu entorno. El descanso recarga energías y aparecen soluciones económicas que esperabas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

La complicidad ilumina el amor y te llena de entusiasmo. Tu creatividad resuelve problemas en el trabajo y te da protagonismo Leo. Administrá con prudencia los recursos mientras disfrutás de tu vitalidad.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El diálogo sincero fortalece vínculos y te da seguridad emocional Virgo. Tus proyectos avanzan con firmeza gracias a tu disciplina. Evitá el agotamiento físico y mantené orden financiero para sentirte más estable.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio emocional te sostiene y te ayuda a enfrentar el día con calma Libra. La cooperación laboral suma y te acerca a colegas. Ajustá gastos y dedicá tiempo al descanso para mantener tu energía

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las emociones te acercan a los tuyos y fortalecen lazos Escorpio. Tu esfuerzo en el trabajo será reconocido y te dará confianza. Retomar hábitos saludables y analizar bien las finanzas te asegura crecimiento.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El amor rompe rutinas y te invita a disfrutar de lo inesperado. En el trabajo, aparecen nuevas responsabilidades que te desafían. La actividad física te potencia y te ayuda a evitar decisiones apresuradas con el dinero.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La estabilidad sentimental acompaña tus proyectos y te da respaldo. Tu disciplina laboral abre puertas y te posiciona mejor. Cuidá el descanso y organizá cuentas para ganar seguridad económica.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario la comunicación fluida mejora vínculos y te acerca a nuevas experiencias. Tus ideas innovadoras destacan en el trabajo y generan entusiasmo. Equilibrá obligaciones y ocio mientras llegan buenas noticias económicas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad fortalece encuentros afectivos y te conecta con lo que necesitás. Tu confianza abre desafíos laborales que te motivan. Respetá tus tiempos de descanso y mantené prudencia con el dinero.