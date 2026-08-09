9 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 10 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 9 de agosto

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries, la sinceridad te abre caminos en el amor y te acerca a quienes valoran tu energía. En lo laboral, tu iniciativa te pone en primer plano y marca diferencia. Cuidá el descanso porque una oportunidad económica inesperada puede requerir toda tu atención.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los proyectos compartidos fortalecen la pareja y te dan estabilidad emocional Tauro. La paciencia será clave para resolver tensiones en el trabajo. Ordenar gastos e inversiones hoy te dará tranquilidad y mejor ánimo físico.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El diálogo despeja dudas y te ayuda a reconectar con afectos importantes. En el trabajo, llegan propuestas que pueden abrir nuevas puertas. Relajate para cuidar tu salud y no te apures con decisiones de dinero.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La familia y los afectos te regalan calma en este inicio de semana Cáncer. Tu constancia laboral empieza a rendir frutos y se nota en tu entorno. El descanso recarga energías y aparecen soluciones económicas que esperabas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

La complicidad ilumina el amor y te llena de entusiasmo. Tu creatividad resuelve problemas en el trabajo y te da protagonismo Leo. Administrá con prudencia los recursos mientras disfrutás de tu vitalidad.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El diálogo sincero fortalece vínculos y te da seguridad emocional Virgo. Tus proyectos avanzan con firmeza gracias a tu disciplina. Evitá el agotamiento físico y mantené orden financiero para sentirte más estable.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio emocional te sostiene y te ayuda a enfrentar el día con calma Libra. La cooperación laboral suma y te acerca a colegas. Ajustá gastos y dedicá tiempo al descanso para mantener tu energía

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las emociones te acercan a los tuyos y fortalecen lazos Escorpio. Tu esfuerzo en el trabajo será reconocido y te dará confianza. Retomar hábitos saludables y analizar bien las finanzas te asegura crecimiento.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El amor rompe rutinas y te invita a disfrutar de lo inesperado. En el trabajo, aparecen nuevas responsabilidades que te desafían. La actividad física te potencia y te ayuda a evitar decisiones apresuradas con el dinero.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La estabilidad sentimental acompaña tus proyectos y te da respaldo. Tu disciplina laboral abre puertas y te posiciona mejor. Cuidá el descanso y organizá cuentas para ganar seguridad económica.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario la comunicación fluida mejora vínculos y te acerca a nuevas experiencias. Tus ideas innovadoras destacan en el trabajo y generan entusiasmo. Equilibrá obligaciones y ocio mientras llegan buenas noticias económicas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad fortalece encuentros afectivos y te conecta con lo que necesitás. Tu confianza abre desafíos laborales que te motivan. Respetá tus tiempos de descanso y mantené prudencia con el dinero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de agosto

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 6 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 5 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 4 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 3 de agosto

Rating Cero

La Joaqui, Tuli Acosta y Luck Ra.

"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

La ex Gran Hermano brilló en la obra de José María Muscari. 

¡Una bomba!: Daniela Celis debutó en SEX y encendió el escenario y las redes

La modelo volvió a viajar junto a su familia y eligió un destino paradisíaco del Caribe.

Como es la habitación que Pampita aprovechó en Punta Cana para unas vacaciones exprés

El capítulo de Friends﻿ que cambió la carrera de Brooke Shields.

Tuvo una aparición en Friends y su carrera dio un giro increíble: la historia de la actriz Brooke Shields

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, una pareja con muchos fanáticos en las redes sociales.

El enojo de Nicolás Tagliafico luego de que le preguntaran por qué aún no es padre: "Ya empiezan..."

últimas noticias

Daniel Raimondi junto a Lula da Silva.

Crisis diplomática: el embajador argentino en Brasil llegó a Buenos Aires para reunirse con Pablo Quirno

Hace 15 minutos
La Joaqui, Tuli Acosta y Luck Ra.

"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra

Hace 36 minutos
Vivir con esa decisión: el drama de la madre que no pudo rescatar a su hija en el lago Nahuel Huapi

"Vivir con esa decisión": el drama de la madre que no pudo rescatar a su hija en el lago Nahuel Huapi

Hace 37 minutos
Irán se refirió al estrecho de Ormuz.

Irán advirtió que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado "hasta que Estados Unidos acepte las condiciones"

Hace 39 minutos
Los futbolistas de Newells respaldaron a Lionel Messi.

El emotivo mensaje de los jugadores de Newell's tras la muerte de Jorge Messi: "Mucha fuerza"

Hace 39 minutos