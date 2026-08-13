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"Momentos difíciles": la confesión de Mica Viciconte tras 9 años de relación con Fabián Cubero

Tras casi una década juntos, una inesperada reflexión sobre los altibajos de la pareja volvió a despertar interrogantes y rumores.

La presentadora y el exjugador de fútbol cumplieron un nuevo aniversario de pareja.

La presentadora y el exjugador de fútbol cumplieron un nuevo aniversario de pareja.

La modelo y panelista Mica Viciconte junto al exfutbolista Fabián Cubero cumplieron nueve años de relación y volvieron a mostrarse juntos en las redes sociales. Sin embargo, una frase de la mediática llamó especialmente la atención al recordar el camino recorrido.

El protgonista confesó cómo fue su peculiar experiencia en la plataforma de contenido para adultos.
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“9 años de amor, risas, discusiones, paciencia y pequeñas venganzas. Porque también hubo tormentas, momentos difíciles y días en los que parecía que todo se desordenaba”, escribió Viciconte en su publicación por el aniversario.

Lejos de confirmar una crisis actual, la frase fue utilizada por Mica para describir los altibajos atravesados durante casi una década. En el mismo mensaje aclaró cuál fue, según su mirada, la forma de superar esas etapas: “Cuando hay amor, uno también elige quedarse, acomodar las cosas y volver a encontrarse”.

Además, la pareja volvió a dejar en claro que continúa unida. “Después de 9 años seguimos eligiéndonos, riéndonos de nuestras pavadas y haciéndonos la vida imposible”, expresó Viciconte, antes de cerrar con un deseo: “Que nunca nos falten el amor, el humor y las ganas de seguir eligiéndonos”.

Cómo se conocieron Mica Viciconte y Fabián Cubero

La historia comenzó en agosto de 2017, cuando ambos coincidieron en Un Sol para los Chicos, aunque aquel primer encuentro no derivó inmediatamente en un romance. Según fuentes del espectáculo, fueron amigos en común quienes posteriormente impulsaron un acercamiento entre ambos.

Viciconte contó que dos meses después su amiga Maypi Delgado los invitó a cenar. “Yo no quería saber nada porque pensaba que Fabián era un mujeriego”, recordó Mica sobre aquella primera cita, aunque finalmente reconoció: “Fue el primer encuentro y la pasamos muy bien”.

Con el paso del tiempo, el vínculo se consolidó y llegó Luca, el hijo que tienen en común, mientras que Cubero ya era padre de Indiana, Sienna y Allegra, hijos que tuvo con Nicole Neumann. En una entrevista reciente, ambos también mostraron una dinámica marcada por el humor y la complicidad.

De hecho, en julio pasado hablaron públicamente sobre su convivencia y las estrategias para mantener viva la relación. Cubero aseguró que Mica es “muy pasional” y ambos coincidieron en que buscan innovar y conservar el juego dentro de la pareja.

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