Horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 12 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

El eclipse te da un empujón extra para animarte a lo que venías postergando Aries. Es momento de recuperar la chispa y ponerla en proyectos que te entusiasmen de verdad. En lo económico, invertir en lo que te apasiona puede rendir más de lo que pensás.

(21 de abril al 21 de mayo)

La energía del eclipse te mueve el piso y te invita a soltar lo que ya no suma. Aunque cueste, probar algo distinto puede abrirte nuevas puertas. En las finanzas, revisar viejos hábitos de gasto puede ahorrarte más de un dolor de cabeza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis, ideas frescas y ganas de expresarte con el eclipse que te da aire para crear y compartir. Una charla o encuentro puede ser el inicio de algo grande. En lo económico, pensar en nuevas fuentes de ingreso puede ser tan creativo como inspirador.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El eclipse te pide que revises qué vale la pena sostener y qué ya no Cáncer. Es tiempo de elegir con conciencia dónde ponés tu energía. En lo financiero, diferenciar entre gastos necesarios y costumbres heredadas puede marcar la diferencia.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

La Luna Nueva y el eclipse en tu signo son un renacer total. Viejas formas de buscar reconocimiento quedan atrás para que brille tu versión más auténtica. En lo económico Leo, apostar por tu identidad genuina puede abrir oportunidades inesperadas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El eclipse se siente como un cierre suave antes de un nuevo comienzo. No hace falta entender todo ya: algunas cosas maduran en silencio. En las finanzas, ordenar cuentas pendientes te dará tranquilidad para lo que viene.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El eclipse renueva tu manera de vincularte en grupos y amistades Libra. Lo que ya no refleja quién sos pierde fuerza, dejando espacio para lo que sí te motiva. En lo económico, colaborar en proyectos compartidos puede ser más rentable que ir sola.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El eclipse te muestra ambiciones y formas de control que necesitan revisión Escorpio. No hace falta un cambio brusco: basta con reconocer lo que no querés repetir. En lo financiero, ajustar expectativas puede evitarte riesgos innecesarios.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El eclipse te enciende las ganas de explorar y aprender. Lo que parecía seguro se transforma en una pregunta fértil. En lo económico, abrirte a nuevas experiencias puede traer oportunidades de expansión.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El eclipse moviliza procesos profundos y te invita a soltar lo que ya no te da libertad. Cuando dejás de sostener lo insostenible, aparece alivio. En lo financiero, dejar atrás compromisos poco rentables te devuelve oxígeno.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El eclipse frente a tu signo pone el foco en tus vínculos. Es momento de dejar dinámicas viejas y construir relaciones más libres. En lo económico, acuerdos más transparentes pueden mejorar tus recursos compartidos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

El eclipse te señala la necesidad de renovar rutinas y hábitos Piscis. Un pequeño ajuste puede transformar tu día a día. En lo financiero, ordenar gastos cotidianos te abre espacio para proyectos más grandes.