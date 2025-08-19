19 de agosto de 2025 Inicio
Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿cómo afecta a todos los signos?

El suceso astronómico y astrológico regido por Neptuno, marca un final profundo y abre un portal de limpieza emocional y espiritual para cada signo.

Por
La noche del domingo 7 de septiembre habrá un eclipse lunar.

La noche del domingo 7 de septiembre viviremos un eclipse lunar total en Piscis, la famosa Luna de Sangre, cuando la sombra de la Tierra cubra por completo a nuestro satélite durante 1 hora y 22 minutos. ¿Cómo afecta a todos los signos?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Horóscopo de hoy, martes 19 de agosto

El fenómeno será visible en Europa, África, Asia y Australia, y teñirá el cielo de un rojo intenso. Más allá del espectáculo astronómico, este evento llega con un poderoso impacto emocional y espiritual: los eclipses en el signo de los peces despiertan lo inconsciente, lo místico y lo colectivo.

Las lunas llenas siempre cierran ciclos, pero en el campo pisciano, la invitación es aún más profunda: soltar lo que pesa, perdonar lo que duele y abrirnos a una visión más espiritual de la vida. Cada signo sentirá esta vibración de forma distinta, pero en común está la necesidad de limpiar el alma y dejar que la luz —aunque teñida de rojo— ilumine nuestro propio renacer. Por eso un suceso de este tipo, siempre se vive como una purificación: revela lo que estaba escondido y nos invita a soltar lo viejo para empezar de nuevo.

Horóscopo Astrológico Piscis
¿Cómo afecta a todos los signos el eclipse de Luna llena?

Aries

El eclipse ilumina tu mundo interno: tiempo de liberar cargas emocionales y cerrar un ciclo de cansancio. Buen momento para sanar el estrés y escuchar tu intuición.

Tauro

Se activan tus amistades y proyectos colectivos. Puede haber distancias o cierres con ciertos grupos, pero también revelaciones sobre con quién querés seguir soñando a futuro.

Géminis

Golpea de lleno tu área profesional. Se revelan verdades sobre tu trabajo, jefes o metas de vida. Es hora de redirigir tu camino hacia algo más auténtico.

Cáncer

Un eclipse que abre tu conexión espiritual. Puede llevarte a replantear creencias, estudios o viajes. Algo se cierra para que vivas una experiencia más trascendental.

Leo

Transformación profunda en vínculos, herencias o deudas. La Luna de Sangre pide soltar viejos apegos materiales o emocionales que te impiden renacer.

Virgo

El eclipse se refleja en tu zona de pareja y vínculos cercanos. Relación que se termina, se transforma o se redefine. El espejo de los otros te trae una verdad clave.

Libra

Sacude tu rutina, tu cuerpo y tus hábitos. Puede haber un quiebre que te obligue a priorizar tu salud. Tiempo de cerrar malos hábitos y crear una vida más equilibrada.

Escorpio

Impacta en tu zona creativa y romántica. Puede traer una revelación en un romance, un cierre o un cambio radical con hijos o proyectos creativos.

Sagitario

Energía fuerte en tu hogar y familia. Un ciclo se cierra: mudanza, cambio en la casa o transformación en dinámicas familiares.

Capricornio

El eclipse toca tu comunicación y tu entorno cercano. Podría haber finales con hermanos, vecinos o formas de expresarte. Una verdad sale a la luz y te libera.

Acuario

Sacude tu zona económica y de valores. Podés soltar una fuente de ingresos para abrir otra, o liberarte de un apego material. Aprendés a valorar distinto.

Piscis

El eclipse en tu signo es un renacer total. Viejas identidades caen, y puede sentirse como un final de etapa personal. Un nuevo yo está naciendo, con más autenticidad y sensibilidad.

