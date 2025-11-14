15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 15 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 15 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Te puede interesar:

Portal 11/11: qué significa y cómo es el ritual para potenciar su energía

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. No es buen día para invertir en bolsa. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Gaste su dinero solo en lo necesario. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Apoyo incondicional en su entorno afectivo. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Proteja sus intereses económicos. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Prudencia en cuestiones de dinero. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Grandes cambios en el terreno profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos

¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

El novilunio nos invita a mirar de frente lo que necesita transformarse para seguir creciendo. 

Luna Nueva en Escorpio de noviembre: ¿cómo impacta a todos los signos?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden

Tres signos reciben una dosis de claridad: la Luna en Virgo los potencia hoy

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 13 de noviembre

Rating Cero

La China Suárez también será entrevistada este lunes en el programa de Moria Casán.
play

Nadie lo esperaba: la China Suárez sorprendió con una confesión sobre Mauro Icardi: "No me lo podían..."

El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.
play

Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

últimas noticias

Este domingo, Chile acudirá a las urnas para elegir un nuevo presidente: Johannes Káiser, Jeannete Jara y José Antonio Kast entre los favoritos.

Chile elige nuevo presidente: quiénes son los candidatos favoritos y qué dicen las encuestas

Hace 17 minutos
Vecinos de Villa El Monte realizaron una protesta sobre la autopista Buenos Aires-La Plata y se ocasionaron largas demoras en la circulación.

Un niño de nueve años murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata y el conductor intentó escaparse

Hace 46 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre

Hace 52 minutos
La mayor parte de los heridos de gravedad eran trabajadores de la sede de Molino Cañuelas.

Explosión en Ezeiza: el incendio en Spegazzini dejó a la planta de Molino Cañuelas en ruinas

Hace 1 hora
Donald Trump le quitó a 105 productos ecuatorianos el 15% de aranceles para contener la inflación en alimentos.

Trump le quitó aranceles a países sudamericanos por la presión de la escalada de la inflación en EEUU

Hace 1 hora